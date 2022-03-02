SNHR Müdürü Abdülgani: Batı'nın Suriye ve Ukrayna'daki tutumu çifte standarttır
SNHR Müdürü Abdülgani, "Batı'nın Suriye ve Ukrayna'daki tutumu çifte standarttır. Batılı ülkeler için Ukrayna'nın Suriye'den daha önemli olduğunu gördük. Siyasi çıkarların insan haklarından daha üstün olduğuna şahitlik ediyoruz." dedi.
Ankara
Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) Müdürü Abdülgani, Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı Ukrayna ve Suriye'deki tavrını AA muhabirine değerlendirdi.
Abdülgani, Batı'nın Ukrayna'ya saldırı başlatan Rusya'ya yaptırım yapmasını normal karşıladığını ve şaşırmadığını belirterek, "(Rusya'ya karşı) Yaptırım kararlarının alınması, Uluslararası Ceza Mahkemesinin devreye girmesi, sivillerin korunması ve silah desteğinin sağlanması uluslararası kanuna göre yapılmaktadır." dedi.
Rusya'nın yaptırımlara rağmen saldırılarını durdurmaması halinde Ukraynalı sivillerin korunması için askeri müdahalenin gerektiğine dikkati çeken Abdülgani, Batı'nın Suriye konusunda ise üzerine düşeni yapmadığını söyledi.
Abdülgani, Batı'nın iç savaşın 11 yıldır devam ettiği Suriye'de sadece Esed rejimine yönelik sınırlı ve kademeli yaptırımlara başvurduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:
"Batı, ayrıca Suriye halkına karşı Esed'e destek vermesinden dolayı Rusya'ya hiçbir yaptırım yapmadı. Batı'nın ciddi olmayan bu tutumu, rejime suç işlemeye devam etmesi için açık bir mesajdı ve uluslararası Ceza Mahkemesi de hiç harekete geçmedi. Esed rejiminin kimyasal silah ve varil bombası kullanmasına rağmen Suriye'de sivillerin korunması için bir şey yapılmadı."
"Çifte standarttır"
Suriye'de akan kanın durdurulması konusunda Batılı ülkelerin üzerine düşeni yapmadığının savunan Abdülgani, "Batı'nın Suriye ve Ukrayna'daki tutumu çifte standarttır. Batılı ülkeler için Ukrayna'nın Suriye'den daha önemli olduğunu gördük. Siyasi çıkarların insan haklarından daha üstün olduğuna şahitlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Abdülgani, "Suriye'de insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı Rusya'ya ekonomik yaptırımların uygulanması gerekirken, Batı Rusya'ya karşı burada hiçbir şey yapmadı. Bu da maalesef Suriye halkının değersiz olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Suriye halkının korunmasını istiyoruz"
Rusya'nın Suriye'deki saldırılarında çok sayıda yerleşim yerini yerle bir ettiğini vurgulayan Abdülgani, "Rusya'nın saldırılarına karşı Suriye halkının korunmasını istiyoruz. Batı'dan Ukrayna konusunda Rusya'ya karşı benimsediği tavrı Suriye'de de sergilemesini istiyoruz." dedi.
Abdülgani, son olarak sivillerin korunması ve siyasi çözümün hayata geçmesi için Batı’nın acilen müdahale etmesi gerektiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.