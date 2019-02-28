Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerin İdlib'e yönelik saldırılarını AA muhabirine değerlendirdi.

Mustafa, rejim ve destekçilerinin saldırılarında sivillerin hedef alındığını belirterek, "Herkesin bildiği gibi rejim güçleri İdlib ve Hama illerinde sivillere yönelik saldırılarından vazgeçmedi. Bölgede her gün yaralı ve şehitlerimiz var." dedi.

"Rejim saldırılarının kurbanları siviller oluyor. Evler vuruluyor. Ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor." ifadesini kullanan Mustafa, şunları kaydetti:

"Saldırılar sivil halk üzerinde bir korku etkisi oluşturdu. Özellikle de rejim bölgesinden kaçarak muhaliflerin kontrolündeki bölgeye sığınanlar tutuklanma korkusuyla artık evlerine dönemiyor. Rejim bölgede hayatın normalleşmesini engellemek için sivilleri, sivil alanları, çarşıları ve hastaneleri bilinçli olarak hedef alıyor."

"Rejim güçleri İdlib'in istikrara kavuşmasını istemiyor"

Mustafa, rejim ve destekçilerinin Soçi mutabakatını ihlal etmeye devam ettiğini vurgulayarak, "Rejim güçleri İdlib'in istikrara kavuşmasını istemiyor. Tehcir politikası yürütüyor. Siyasi sürece de katılmaktan kaçınıyor. Siyasi çözümü sekteye uğratmak için bütün imkanlardan yararlanmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rejimin uluslararası toplumun Suriye'de yaşananlara sessiz kalmasını fırsata çevirdiğini dile getiren Mustafa, rejim ve müttefiklerinin katliam, abluka ve saldırılara başvurarak siyasi çözüm fırsatlarını yok etmeye çalıştığını kaydetti.

"Saldırıların son bulması gerekiyor"

Mustafa, İdlib'de ateşkes anlaşmasının korunmasında büyük rol oynayan Türkiye ile irtibatta olduklarını belirterek, saldırıların bir an önce durması gerektiğini vurguladı.

SMDK Başkanı Mustafa, rejimin saldırılarının gerginliği yeniden tırmandıracağını dile getirerek, "Vurulan bölgelerden büyük göç dalgaları oluyor. On binlerce aile bombardımanların hedefindeki bölgelerden kaçtı. Yeni bir insani krizin yaşanmaması için saldırıların son bulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Sorumluların yargılanması gerekiyor"

Mustafa, rejim güçlerinin işlediği suçların "savaş suçu" niteliğinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ateşkesi ihlal eden ve katliamlara imza atan sorumluların yargılanması gerekiyor. Sorumluların yargılanmaması katliamları ve tehcirleri meşru gösterecektir."

Rejim güçleri, ay başından bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarını yoğunlaştırdı. Şubat başından itibaren 8 binden fazla aile Türkiye sınırındaki kamplara göçtü. Türkiye ile Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi korumak için imzalanan mutabakattan bu yana ise 25 binden fazla aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.