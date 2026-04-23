Slovenya, İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ettiği Eurovision'un yerine Filistin temalı yayın yapacak İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından yarışmadan çekilme kararı alan Slovenya, Eurovision'un yapılacağı tarihlerde Filistin temalı yayın yapacak.