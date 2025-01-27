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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: Filistin halkının zorla sürgün edilmesine karşı çıkıyoruz

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Filistinlilerin kendi topraklarına sahip olma hakkı olduğunu belirterek, "Filistin halkının zorla sürgün edilmesine karşı çıkıyoruz." dedi.

İsmail Özdemir  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon: Filistin halkının zorla sürgün edilmesine karşı çıkıyoruz

Lübliyana

Fajon, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri topraklarından sürme çağrısını, "kesinlikle kabul edilemez" olarak gördüklerini ifade etti.

Ülkesinin Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıdığını aktaran Fajon, "Filistin halkının zorla sürgün edilmesine karşı çıkıyoruz. Filistinlilerin, kendi topraklarına sahip olma hakkı vardır." diye konuştu.

Fajon, AB ülkelerinin Filistinlilerin sürgün edilmesine karşı çok net bir tavır almaları gerektiğini, Trump'ın çağrısını uluslararası hukukun ihlali olarak gördüklerini vurguladı.

Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Bu konuyu Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." demişti.

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