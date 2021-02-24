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Bakan Gül konuşuyor Bartın'da batan yük gemisi su altı kamerasıyla görüntülendi
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Dünya

Slovenya Başbakanı Jansa'nın Kur'an-ı Kerim'e yönelik paylaşımı tepki çekti

Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret içerikli bir paylaşımı retweet etmesi tepkiye neden oldu.

Kayhan Gül   | 24.02.2021
Slovenya Başbakanı Jansa'nın Kur'an-ı Kerim'e yönelik paylaşımı tepki çekti

Bosnia and Herzegovina

"Komünist Manifesto" kitabının ilk basımının yıl dönümünde Twitter'dan yapılan paylaşımda "Kur'an dışında hiçbir kitap daha fazla ölüme, acıya, zulme, yoksulluğa ve sosyal geriliğe neden olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Sağcı popülist bir siyasetçi olarak tanınan Slovenya Başbakanı Janez Jansa, bu paylaşımı retweet ederek takipçilerine sundu.

Slovenya İslam Birliğinden (Diyanet İşleri) yapılan açıklamada, Jansa'nın bu paylaşımına tepki gösterilirken, "Kutsal kitaba karşı böyle bir hareketi ve Komünist Manifesto ile basitleştirilmiş propaganda mukayesesini en sert şekilde kınıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı yapan bir ülkenin diğer dinlere, kültürlere ve AB'nin temellerini oluşturan değerlere saygı göstermesi gerektiği belirtilen açıklamada, kutsal kitapların farklı tarihi bir bağlamda yazılmış olmalarına rağmen tüm insanlık için önemli mesajlara sahip oldukları kaydedildi.

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