Dolar
34.26
Euro
37.12
Altın
2,721.11
ETH/USDT
2,661.90
BTC/USDT
66,906.00
BIST 100
8,654.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Slovenya Başbakanı Golob, İsrail'in saldırılarında yaralanan Gazzeli çocukları ziyaret etti

Slovenya Başbakanı Robert Golob, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaralanan ve tedavi için başkent Lübliyana'ya getirilen çocukları ziyaret etti.

İsmail Özdemir  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Slovenya Başbakanı Golob, İsrail'in saldırılarında yaralanan Gazzeli çocukları ziyaret etti

Ljubljana

Başkentte bulunan Soca Rehabilitasyon Enstitüsü'nde tedavi gören Gazzeli 10 çocuğa yaptığı ziyarette Golob'a Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de eşlik etti.

Golob, ziyarette yaptığı açıklamada, Gazze'den gelen çocukların her birinin hikayesinin kendilerini şoke ettiğini ve hiç kimsenin kendi çocuğunun böyle bir şey yaşamasını istemeyeceğini söyledi.

"Çocuklar, bir daha normal bir hayatları olup olmayacağını bilmek istiyor." ifadesini kullanan Golob, buna cevap vermenin zor olduğunu, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Gazze'de katliamın hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Katliamın durdurulması için birçok yolu denediklerini kaydeden Golob, "Nasıl ilerleyeceğimize dair bir cevap bulmak zor. Başkan Joe Biden ile görüşmek üzere ABD'ye gidiyorum. Orta Doğu'daki durum, görüşmemizin ana konusu olacak." dedi.

Dışişleri Bakanı Fajon da daha fazla çocuğu Slovenya'ya getirmek istediklerini dile getirerek, "Çocukların ihtiyaç duyduğu psikososyal destekle yapabileceğimiz şey belki okyanusta bir damla olur ancak her çocuk ve ailesi için bir umut ışığıdır." diye konuştu.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'de çocuklara karşı bir savaş verildiğini belirterek, şimdiye kadar çok fazla çocuğun öldüğünü ve yaralandığını ifade etti.

Lazzarini, çocukların eğitimlerine devam etmek istediğini kaydederek, bunun onların gelecek hayallerini canlı tutmanın tek yolu olduğunu söyledi.

Lübliyana'ya 14 Ekim'de getirilen 10 çocuk, 42 gün boyunca tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçecek ve psikolojik destek de alacak.

Slovenya, İsrail'in saldırılarının ardından haziranda Filistin'i devlet olarak tanımıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazi hakimden "Elebaşı Gülen'in yargılanmasını, bizim hapishanelerde ölmesini isterdim" açıklaması
Bingöllü 15 Temmuz gazileri, FETÖ elebaşı Gülen'e haklarını helal etmiyor
Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile görüştü
FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüne şehit babasından "Cezaevinde sürünmesini isterdim" tepkisi
15 Temmuz şehidinin oğlu, "FETÖ elebaşı hesap vermeden öldüğü" için üzgün

Benzer haberler

Slovenya Başbakanı Golob, İsrail'in saldırılarında yaralanan Gazzeli çocukları ziyaret etti

Slovenya Başbakanı Golob, İsrail'in saldırılarında yaralanan Gazzeli çocukları ziyaret etti

Slovenya'dan "Gazze'de savaşın durdurulması" çağrısı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet