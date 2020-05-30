Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hafta sonu 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü cadde ve meydanlardaki son durum AA CANLI ekranlarında. Galata Köprüsü Hafta sonu 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü cadde ve meydanlardaki son durum AA CANLI ekranlarında. Kızılay
logo
Dünya

Siyahi Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan polisin eşinden boşanma davası

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla dün tutuklanan polis memuru Derek Chauvin'in eşi, boşanmak istediğini avukatı aracılığıyla duyurdu.

Mücahit Oktay   | 30.05.2020
Siyahi Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan polisin eşinden boşanma davası

New York

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un gözaltı esnasında yaşamını yitirmesi ABD kamuoyunda en üst sıralardaki yerini koruyor. 

Olayda üçüncü derece cinayet ve adam öldürmekle suçlanan polis memuru Derek Chauvin'in eşi Kellie Chauvin'in avukatı tarafından dün geç saatlerde yapılan açıklamada, "Müvekkilim bayan Kellie, Floyd'un ölümünden büyük üzüntü duymaktadır ve ailesinin yasını paylaşmaktadır. Aynı zamanda, Derek Chauvin'le evliliğinin feshi için başvuruda bulunmuştur.'' ifadeleri kullanıldı.

Sekula Aile Avukatlık Ofisi imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Bayan Chauvin'in şu anki evliliğinden çocuğu olmasa da bu zor dönemde, çocuklarının, ebeveynlerinin ve aile yakınlarının güvenlik ve mahremiyetini saygıyla talep ediyor." denildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Kellie Chauvin'in boşanma başvurusunda, polis eşinin siyahi bir vatandaşın ölümüne sebep olmasını gerekçe gösterdiği belirtildi.

Boşanma kararına sosyal medyadan destek

Kellie Chauvin'in polis eşine boşanma davası açmasına sosyal medya kullanıcılarından da destek geldi.

Amerikalı Müslüman aktivist Linda Sarsour, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Minneapolis Polis Memuru Derek Chauvin'in karısı Kellie Chauvin onu boşadığını açıkladı. Bahsettiğimiz şey bu. Ailenizdeki ırkçılardan boşanın. Birini öldürene kadar beklemeyin. Kendi ayaklarınız üzerinde durun." ifadelerini kullandı.

Minnesota eyaletinde ölümle sonuçlanan son tutuklama olayının görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmaları tekrar gündem olmuş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurlarının hepsinin ağır bir cezaya çarptırılması ve polis şiddetinin durması için yapılan protestolar ABD'nin farklı kentlerine devam ederken, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, birçok eyalette göstericilerle polislerin karşı karşıya geldiği ve polisin şiddete başvurduğu görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İYİ Parti 'koronavirüs takip komisyonu' çalışmalarını tamamladı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 400 bine yaklaştı
Sigara, Kovid-19 için olası bir bulaşma kaynağı
BBC, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeledeki başarısını övdü
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1124 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Siyahi Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan polisin eşinden boşanma davası

Siyahi Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan polisin eşinden boşanma davası

Pentagon'dan bazı askeri inzibat birliklerine 'Minneapolis'e konuşlanmaya hazır ol' talimatı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 11 haftadır azalıyor

Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürülmesine yönelik protestolar 4. gününde

Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürülmesine yönelik protestolar 4. gününde
Washington'da Floyd protestosunda arbede

Washington'da Floyd protestosunda arbede
Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı getirildi

Minneapolis'te sokağa çıkma yasağı getirildi