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Dünya

Sırplar yarınki seçimlerden sonra ülkede değişiklik istiyor

Sırbistan halkı, ülkedeki mevcut durumdan memnun olmadıklarını ve seçimlerden sonra ülkede değişiklik istediklerini ifade etti.

Ahmet Nurduhan   | 02.04.2022
Sırplar yarınki seçimlerden sonra ülkede değişiklik istiyor Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Belgrad

Belgradlılar, yarın Sırbistan'da düzenlenecek seçimler sonrası beklentilerini AA muhabirine aktardı.

Momir Djurovic, Sırbistan'da değişikliklerin olmasını umduğunu ifade ederek "Çok yorulduk ve yıprandık. Bu 'diktatörlüğün' değişme vakti geldi. Bu yıldırma, gerçeklerin saptırılması bizi yeterince yordu. Ben emekli bir vatandaşım, kimseye bağlı değilim ve istediğimi söyleme hakkına sahibim." dedi.

    Sırbistan'ın komşu ülkelerle ilişkilerinden duyduğu rahatsızlığı ifade eden 71 yaşındaki Djurovic, "Bana öyle geliyor ki Sırbistan, Sırp Cumhuriyeti'ni sahiplenici bir tavır içerisinde. Sırbistan'ın, Bosna Hersek, Karadağ ve Hırvatistan ile kötü ilişkilerinden rahatsızlık duyuyorum. Ben Eski Yugoslavya'da yaşadım. Yazlarımı Hvar'da (Hırvatistan'da bir ada) geçirirdim. (Bosna Hersek'teki) Saraybosna'ya, Travnik'e ve Mostar'a gitmekten mutluluk duyardım. Şimdi ne durumdayız?" diye konuştu.

    Ugljesa Jovanovic de seçimlerden sonraki beklentisinin huzur ve barış ortamı olduğunu söyledi.

    61 yaşındaki Jovanovic, "Mümkün olduğunca 'normal insanlar' olalım. Değişiklik beklentilerim var ama genel olarak ülkedeki durumdan kısmen memnunum." ifadelerini kullandı.

    Seçimlerden sonra ülkede ne iyi ne de kötü anlamda bir değişiklik olacağına inandığını dile getiren 65 yaşındaki Goran Ajder ise ülkedeki genel durumdan memnun olmadığını ve ülkedeki "ekonomik suçluların" temizlenmesi gerektiğini belirtti.

    Soyadını vermek istemeyen Djordje isimli vatandaş, "Ülkede değişiklik olmasını umuyorum. Korkarım ki ülkedeki 'diktatörlük' her alanda." dedi.

    Sırbistan'da cumhurbaşkanı seçiminde 8 aday yarışıyor

    Sırbistan'da seçmenler belediye, parlamento ve cumhurbaşkanı seçimi için 3 Nisan'da sandık başına gidecek.

    En güçlü aday gösterilen mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve ikinci en güçlü aday eski Sırbistan Genelkurmay Başkanı Zdravko Ponos’un dışında adaylar şu şekilde:

    Yeşil-Sol Koalisyonu'ndan Biljana Stojkovic, Patronlar Partisi temsilcisi Milica Djurdjevic Stamenkovski, Sırbistan Demokrat Partisi Başkanı Milos Jovanovic, Sırp Dveri Hareketi lideri Bosko Obradovic, Egemenler Koalisyonu'nun temsilcisi Branka Stamenkovic ve Sırp Sağcılar Başkanı Misa Vacic.

    Sırbistan'ın yarınki seçimlerde doğru kararı vereceğine emin olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Vucic, "Seçimler çocuk oyuncağı değil. Mevzu, birini sevip sevmemeniz değil. Mevzu, çocuklarınızın geleceğini garanti altına almak isteyip istemediğiniz." diye konuşmuştu.

    İktidardaki Sırbistan Sosyalist Partisi ve Sırp İlerleme Partisinin, Vucic'i destekleyeceği belirtilmişti.

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