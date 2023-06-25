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Dünya

Sırp lider Vucic: Kurti, Sırbistan'ı NATO ile karşı karşıya getirmeyi amaçlıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin ülkesini NATO ile karşı karşıya getirmeyi amaçladığını öne sürdü.

Lejla Biogradlija  | 25.06.2023 - Güncelleme : 25.06.2023
Sırp lider Vucic: Kurti, Sırbistan'ı NATO ile karşı karşıya getirmeyi amaçlıyor

Belgrad

Vucic, başkent Belgrad'da televizyon programına katılarak Kosova'nın kuzeyinde devam eden gerginliği değerlendirdi.

Kosova'nın kuzeyinde yaşanan gerilimin daha zirve noktasına ulaşmadığını savunan Vucic, Kurti'nin, Sırbistan ile Kosova arasında imzalanan ve Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasını öngören anlaşmaya uymamak için gerilimi artırdığını iddia etti.

Vucic, Kurti'nin savaş isteğini öne sürerek, "Sırpları çatışmaya sürüklemek istiyor. Kurti, Sırbistan'ı NATO ile karşı karşıya getirmeyi amaçlıyor. Sırbistan bundan sonra çok daha dikkatli olmalı." dedi.

Kosovalı Sırplarla bugün bir araya geleceğini belirten Vucic, sürgüne asla izin vermeyeceğini sözlerine ekledi.

Rusya'da Wagner grubunun Rus yönetimine isyanına ilişkin de Vucic, "Sırbistan, hiçbir zaman hiçbir ülkede darbeyi destekleyen bir ülke olmadı, olmayacak da. Hükümetler seçimle, halkın isteğiyle değişir. Başka türlüsü asla olamaz. Rusya'da yaşananlara ilişkin çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Tek diyebileceğim ciddi ve derin sonuçları olacaktır." ifadesini kullandı.

Kosova'nın kuzeyinde devam eden gerginlik

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova polislerin Sırbistan tarafından "kaçırıldığını" savunmuştu.

Kosova polisi de farklı gerekçelerle yaklaşık 10 Kosovalı Sırp'ı gözaltına alırken, Sırbistan bu kişilerin bir an evvel serbest bırakılmasını talep etmişti.

Zaman zaman karşı karşıya gelen iki ülkenin gerilmesindeki ana neden Sırbistan'ın, tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görmesi olarak ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışılıyor.

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