Dolar
18.82
Euro
20.69
Altın
1,956.38
ETH/USDT
1,670.50
BTC/USDT
23,822.00
BIST 100
4,763.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sırp lider Vucic, Kosova meselesinin çözümü için desteklenen Fransız-Alman Planı'nı değerlendirdi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Fransız-Alman Planı'nda, Kosova'nın herhangi bir uluslararası kuruluşa katılmasına karşı çıkmamaları maddesinin ülkesi için en zor kısım olduğunu söyledi.

Lejla Biogradlija   | 02.02.2023
Sırp lider Vucic, Kosova meselesinin çözümü için desteklenen Fransız-Alman Planı'nı değerlendirdi

Belgrad

Vucic, Kosova meselesinin çözümünde ABD ile Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Fransız-Alman Planı'nın kapsamlı ele alındığı Sırbistan Meclisi oturumunda konuştu.

Kosova meselesinin 600 yıldır devam eden bir sorun olduğunu savunan Vucic, "Kosova, benim için siyasi hedeften daha fazlası. Gelecek aylarda daha da kapsamlı hale geleceğine inandığım bir tür Üçüncü Dünya Savaşı içerisindeyiz. Bu çatışma daha büyük ve ağır olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, Ukrayna'da 24 Şubat 2022'de başlayan savaşla Kosova'nın da siyasi bir saldırıya geçtiğini iddia ederek, "Bizi düşman olarak görüyor ve halkımıza zulüm ediyorlar. Kosova'daki Sırplara saldırılar yapılıyor. Bunların hepsi Brüksel Antlaşması'na aykırı. Bir sürü sorun ürettiler." ifadelerini kullandı.

Kosova'nın Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasını istemediğini aktaran Vucic, Priştine'nin çatışma çıkarma derdinde olduğunu savundu.

Vucic, planda kendileri için en zor kısmın "Sırbistan, Kosova'nın herhangi bir uluslararası kuruluşa katılmasına karşı çıkmayacak" maddesi olduğuna işaret ederek, "Biz karşı çıkalım veya çıkmayalım Kosova Avrupa Konseyi, NATO ve AB'ye girebilmek için çoğunluğu elde edecektir." dedi.

Sırbistan'ın, barış ve istikrarın korunması adına 10 maddelik bir plan uygulayacağına dikkati çeken Vucic, bunlar arasında Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasına öncelik verilmesi, Kosova'daki Sırpların güvenliği, Sırp halkının çıkarları, ekonomik kalkınma ve diyaloğun devam etmesi gibi önemli noktaların olduğunu söyledi.

Fransız-Alman Planı

AB, Kosova ile Sırbistan'ın birliğe entegrasyon sürecinin ilerlemesi için iki ülke arasındaki sorunları giderebilecek nihai bir anlaşmaya varılmasını şart koşuyor.

Taraflar, son olarak ABD ile AB'nin tüm üyeleri tarafından desteklenen, kamuoyunda "Fransız-Alman Planı" olarak bilinen metin üzerinde müzakere yürütüyor.

Medyaya sızdırılan plana göre, Kosova'nın, ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına izin vermesi gerekiyor.

Sırbistan'dan ise Kosova'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına izin vermesi talep ediliyor.

Bu arada, Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Karaismailoğlu: Üretimdeki lojistik maliyetlerimizi düşürmesi açısından demir yolu yatırımları çok önemli
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İsveç’te 'ifade özgürlüğü' şemsiyesi altında Kur'an-ı Kerim yakılması kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
Hakkında arama kararı bulunan Metin Uca İstanbul'da gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız, bu ülkenin istisnasız her yerine kara yoluyla kolayca erişilebilmesini sağlamaktır

Benzer haberler

Sırp lider Vucic, Kosova meselesinin çözümü için desteklenen Fransız-Alman Planı'nı değerlendirdi

Sırp lider Vucic, Kosova meselesinin çözümü için desteklenen Fransız-Alman Planı'nı değerlendirdi

Bulgaristan-Sırbistan doğal gaz ara bağlantısı ekime kadar hazır olacak

Mekke'ye ulaşmak için 6 bin kilometreden fazla yol yürüyecek

Sırp koleksiyoncu 32 yılda 15 bin sürpriz yumurta oyuncağı biriktirdi

Sırp koleksiyoncu 32 yılda 15 bin sürpriz yumurta oyuncağı biriktirdi
Türkiye, Sırbistan'daki selzedelere yardım eli uzattı

Türkiye, Sırbistan'daki selzedelere yardım eli uzattı
Meclis, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak

Meclis, ticarete ilişkin düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet