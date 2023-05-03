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Dünya

Sırbistan'da 7. sınıf öğrencisi okulda silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü, 5 yaralı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 7. sınıf öğrencisinin, okulda düzenlediği silahlı saldırıda bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ahmet Nurduhan  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Sırbistan'da 7. sınıf öğrencisi okulda silahlı saldırı düzenledi: 1 ölü, 5 yaralı Fotoğraf: Milos Miskov/AA

Belgrad

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisinin, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere ateş açtığı kaydedildi.

Saldırıda okulun güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 5 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Yaralı öğrencilerin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, öğrencilerden birinin başından yaralandığı ve ameliyata alındığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, saldırıyı babasına ait silahla düzenlediği düşünülen çocuğun gözaltına alındığı bildirildi.

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