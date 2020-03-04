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Dünya, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan sığınmacıların park alanı olmayacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Sırbistan, ihtiyaç halinde kendi sınırlarını etkili bir şekilde koruyacaktır. Bu sefer AB'nin alacağı kararı da beklemeyeceğiz. Ülkemizin güvenliği doğrultusunda hareket edeceğiz." dedi.

Sanela Crnovrsanin   | 04.03.2020
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Sırbistan sığınmacıların park alanı olmayacak Fotoğraf: Milos Miskov/AA

Serbia

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliğinin kendilerini de etkilemesi durumunda ülke sınırlarını etkili bir şekilde koruyacaklarını belirterek, Sırbistan'ın, sığınmacıların "park alanı" olmayacağını ifade etti.

ABD'deki temaslarının ardından başkent Belgrad'da basın toplantısı düzenleyen Vucic, Türkiye'nin Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacılara kapılarını açmasının ardından yaşanan gelişmelere de değindi.

Vucic, Türkiye-Yunanistan sınırındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydederek "Sırbistan, ihtiyaç halinde kendi sınırlarını etkili bir şekilde koruyacaktır. Bu sefer AB'nin alacağı kararı da beklemeyeceğiz. Ülkemizin güvenliği doğrultusunda hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sırbistan sığınmacıların park alanı olmayacak." değerlendirmesinde bulunan Vucic, Kosova meselesine de değindi.

İki ülke arasındaki sorunun çözümüne ilişkin henüz büyük bir planın söz konusu olmadığını belirten Vucic, Kosova ile Sırbistan arasındaki tek çözüm yolunun uzlaşma olduğunu yineledi.

Vucic, iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülebilmesi için Kosova'nın Sırbistan'a yönelik gümrük vergisi uygulamasını kaldırması gerektiğinin altını çizdi.

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