Sıra dışı bir yıl: 2020
2020 yılı dünya için başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başta olmak üzere doğal afetler, kitlesel protestolar, sıcak çatışmalar, seçimler, suikastlar gibi konular açısından sınamalarla dolu bir yıl oldu.
Ankara
2019’un sonlarında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 100 milyona yaklaşırken 1,5 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti.
“Maske” artık günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olurken, karantina, seyahat kısıtlaması ve çevrimiçi toplantılar “yeni normal” haline geldi.
Kimileri için “tarihin en kötü yılı” olan 2020 ezberlerin bozulduğu, sıra dışı bir yıl olarak kayıtlara geçti.
Pandeminin gölgesinde Amerika’dan Asya’ya dünyanın dört bir yanında siyasi açıdan çok önemli gelişmeler de hız kesmedi.
Peki 2020’ye damga vuran en önemli gelişmeler neler? Dünya genelinde dış politikada hangi gelişmeler öne çıktı?
Anadolu Ajansı muhabirleri, dünyanın dört bir yanından yaşanan gelişmeleri aktarıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.