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Dünya

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki insanlar kıyamet koşullarında hayatta kalmaya çalışıyor

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) Genel Sekreteri Christopher Lockyear, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşayanların kıyamet koşullarında hayatta kalmaya çalıştığını ancak burada hiçbir yerin güvenli olmadığını belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki insanlar kıyamet koşullarında hayatta kalmaya çalışıyor Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

Cenevre

MSF, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlara ilişkin "Gazze: Ölüm Tuzağındaki Yaşam" başlıklı yeni raporunu yayımladı.

Son 14 ayda İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını aralıksız sürdürdüğü belirtilen raporda, sağlık sistemi ile temel altyapının çökme noktasına geldiğine dikkati çekildi.

Raporda, "İsrail ordusunun Gazze'deki sivillere yönelik tekrarlanan saldırıları ve insani yardımı sistematik olarak reddetmesi, yaşam koşullarını mahvediyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de sağlık sisteminin harabe halinde olduğu vurgulanan raporda, MSF çalışanları dahil sağlık personellerinin gözaltına alındığı ​​veya öldürüldüğü belirtildi.

Raporda, "Derhal ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Ülkelerin nüfuzlarını kullanarak insanların acılarını hafifletmelerini ve Gazze'de yardımların büyük ölçekte artırılmasını sağlamalarını istiyoruz. İsrail, sivillere yönelik hedefli ve ayrım gözetmeyen saldırılarını durdurmalı." denildi.

"Gazze'deki insanlar kıyamet koşullarında hayatta kalmaya çalışıyor"

Raporda görüşlerine yer verilen MSF Genel Sekreteri Lockyear, "Gazze'deki insanlar kıyamet koşullarında hayatta kalmaya çalışıyor. Ancak burada hiçbir yer güvenli değil, kimse kurtulmuş değil ve bu parçalanmış yerleşim yerinden çıkış yok." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki son askeri saldırısının, Gazze'de yürüttüğü acımasız savaşın çarpıcı bir örneği olduğunu vurgulayan Lockyear, "Filistinliler zorla yerinden edilirken, tuzağa düşürülürken ve bombalanırken etnik temizliğin açık işaretlerini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lockyear, MSF ekiplerinin bu saldırılara sahada tanık olduğunu kaydederek, "Gazze'de soykırım gerçekleştiği sonucuna varan giderek artan sayıda hukuk uzmanı ve kuruluşunun sağladığı açıklamalarla tutarlı." ifadelerini kullandı.

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