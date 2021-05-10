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İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı’nda gerginlik sürüyor.
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Dünya

Singapur, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ihlallerine tepki gösterdi

Singapur'un Harem-i Şerif ve Şeyh Cerrah Mahallesi dahil Doğu Kudüs'te yaşanan şiddet olaylarından derin endişe duyduğu bildirildi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 10.05.2021
Singapur, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki ihlallerine tepki gösterdi Fotoğraf: Eyad Tawil - Anadolu Agency

Ankara

Singapur Dışişleri Bakanlığından, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Harem-i Şerif'e yönelik ihlallerinin ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlileri zorla evlerinden çıkarma planı nedeniyle gerginliğin tırmanmasının ardından açıklama yapıldı.

Açıklamada, Doğu Kudüs'te yaşanan şiddet olaylarından dolayı derin endişe duyulduğu belirtildi.

Tarafların şiddete son vermeye ve tansiyonu yükseltecek adımlardan kaçınmaya çağrıldığı açıklamada, yaralıların kısa sürede iyileşmeleri temenni edildi.

İslam İşbirliği Teşkilatına acil Kudüs toplantısı çağrısı

Bu arada, Güneydoğu Asyalı Genç Müslüman Liderler Girişiminden yapılan açıklamada da İsrail güçleri ile yerleşimcilerinin, Mescid-i Aksa'da ve Şeyh Cerrah'ta Filistinlilere yönelik saldırıları şiddetle kınandı.

Açıklamada, İslam ülkelerinin liderlerinden ortak duruş sergilenmesi ve "Siyonist rejim ve müttefiklerinin" girişimlerini engellemek için tüm muhtemel kanalların kullanılması istendi.

İsrail siyasetine destek sağlayacak anlaşmaların kesin olarak reddedilmesi talep edilen açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatına Kudüs'teki durum nedeniyle acil toplantı çağrısı yapıldı.

Sri Lanka hükümetine Filistin'e destek çağrısı

Öte yandan Sri Lanka'da Filistin ile Dayanışma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısı kınandı.

İsrail'in süregelen apartheid (ırkçı, ayrımcı) tarzdaki Filistin işgaline karşı ses çıkarılması istenen açıklamada, Sri Lanka hükümetine İsrail'in barbarca ve yasa dışı eylemlerini kınaması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Kudüs ve Filistin topraklarındaki kutsalları koruma hakkı bulunan Ürdün'e sorumluluğunu yerine getirmesi için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

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