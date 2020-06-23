Euro
7.74
Dolar
6.86
BIST 100
116,144.50
Altın
1,755.61
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Üsküdar meydanı
logo
Dünya

Singapur Başbakanı Lee erken seçim çağrısı yaptı

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen erken seçim çağrısı yaptı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 23.06.2020
Singapur Başbakanı Lee erken seçim çağrısı yaptı

Ankara

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, televizyonda yayınlanan konuşmasında, Singapur Devlet Başkanı Halime Yakub'a erken seçime gidilebilmesi için parlamentoyu feshetmesi tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı. 

Singapur Başbakanı, Kovid-19 salgınıyla ilgili işlerin kısmen yolunda olduğu bu dönemde erken seçim yapmanın yeni hükümete kesintisiz 5 yıllık görev süresi imkanı tanıyacağını söyledi.

Lee erken seçim çağrısını, mevcut hükümetin görev süresinin sona ereceği gelecek nisan ayında salgının biteceğinin garantisi olmaması nedeniyle yaptığını sözlerine ekledi.

Singapur'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan birçok önlem günler önce kaldırılmıştı. Kovid-19'dan 26 kişinin öldüğü ülkede vaka sayısı 42 bin 432.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 121 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'da ikinci dalga endişeleri, İspanya ve Portekiz'de yeni normallikte geri adım attırdı
AA salgının 'sessizliğine' tanıklık ettiği fotoğrafları 'Karantina' albümünde topladı
Rusya'da Kovid-19 vakaları artarken tedbirler gevşetilmeye devam ediliyor
ABD'de siyahilerin Kovid-19'dan hastaneye kaldırılma olasılığı beyazların yaklaşık 4 katı

Benzer haberler

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 121 kişi hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 121 kişi hayatını kaybetti

Singapur Başbakanı Lee erken seçim çağrısı yaptı

Antalya'da 'sosyal mesafeli' deniz keyfi

Kovid-19'da ikinci dalga endişeleri, İspanya ve Portekiz'de yeni normallikte geri adım attırdı

Kovid-19'da ikinci dalga endişeleri, İspanya ve Portekiz'de yeni normallikte geri adım attırdı
Milli okçular olimpiyat aşkıyla yeniden yay gerdi

Milli okçular olimpiyat aşkıyla yeniden yay gerdi
AA salgının 'sessizliğine' tanıklık ettiği fotoğrafları 'Karantina' albümünde topladı

AA salgının 'sessizliğine' tanıklık ettiği fotoğrafları 'Karantina' albümünde topladı