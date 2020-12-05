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Dünya

Sincar'da varlık göstermeye devam eden terör örgütü PKK, Iraklı güçlere bağlanmak istediğini duyurdu

Terör örgütü PKK/YBŞ'nin Sincar'daki elebaşlarından Halil Murad, bünyelerindeki teröristlerin ilçede güvenliği sağlayacak Iraklı güçlere bağlanması talebinde bulundu.

İdiris Okuduci   | 05.12.2020
Sincar'da varlık göstermeye devam eden terör örgütü PKK, Iraklı güçlere bağlanmak istediğini duyurdu

İstanbul

Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşuna konuşan Sincar'daki terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde sorumlularından Halil Murad, kendilerine bağlı teröristlerin Sincar'ın güvenliğini sağlayacak Irak merkezi hükümetinin güçlerine bağlanmasını talep ettiğini söyledi. 

Sincar ilçe merkezi, Sinune ve Giruzer bölgelerinde varlık gösterdiklerini belirten Murad, YBŞ'nin bünyesindeki "Ezidhan Asayişi" adı altındaki grubun sadece 700 kişilik olduğunu kaydetti.

Bağdat hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmayı Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 9 Ekim'de imzalamıştı.

Bunun ardından Irak merkezi yönetimi, 20 Kasım'da Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Hafaci, 3 Aralık'ta resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında yapılan anlaşmaya göre, Sincar'da araziyi kontrol etme ve güvenliği sağlama görevi federal güçlerindir." ifadelerini kullanmıştı.

Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi ise 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Erbil-Bağdat arasındaki "Sincar Anlaşması" çerçevesinde terör unsurlarının Sincar'dan çıkarılıp nereye gönderilecekleri konusunda hala belirsizlik olduğunu aktarmıştı.

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