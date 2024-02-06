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Dünya

Şili'de devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 122'ye çıktı

Güney Amerika ülkesi Şili'de yetkililer, ülkenin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısının 122'ye yükseldiğini bildirdi.

Sinan Doğan  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Şili'de devam eden orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 122'ye çıktı

Bolivar

Sağlık Servisinden yapılan açıklamada, Valparaiso ve Vina del Mar kentlerinde devam eden yangılarda ölü sayısının arttığı bildirildi.

Yangınlarda ölenlerin sayısı 122'ye çıkarken, kayıp kişileri arama çalışmaları devam ediyor.

Adli Tıp Merkez'inde yapılan açıklamada ise otopsi çalışmalarında 32 kişinin kimlik tespitinin tamamlandığı belirtildi.

Yangınların söndürülmesi için havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği aktarıldı.

Şili'deki yangınlar

Yerel basında çıkan haberde, Valparaiso'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda yangın çıktığı belirtilmişti.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Toha, itfaiyecilerin yaklaşık 40 yangını kontrol altına aldığını, 29 orman yangıyla ise mücadeleyi sürdürdüğünü kaydetmişti.

Toha bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini de açıklamıştı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, olağanüstü hal (OHAL) ilan ederek, "ihtiyaç olan tüm kaynakların" hazır bulundurulacağını ifade etmişti.

Yangından etkilenen bölgedeki şehirlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirten Boric, sokağa çıkma yasağının yolların boşalması ve yangından etkilenen bölgelere görevlilerin ulaşmasını kolaylaştıracağını söylemişti.

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