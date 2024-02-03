Dolar
30.54
Euro
32.97
Altın
2,039.72
ETH/USDT
2,315.80
BTC/USDT
43,093.00
BIST 100
8,665.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, “Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu Kahvaltı Programı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

Şili'de çıkan orman yangınlarında 10 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Şili'nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Sinan Doğan  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Şili'de çıkan orman yangınlarında 10 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Lucas Aguayo Araos/AA

Bogota

Şilili yetkililerin açıklamasına göre, kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Mar'ın birçok bölgesinde çok sayıda yangın meydana geldi.

Yerleşim yerlerine sıçrayan yangın sonucu şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini belirterek, "Yangınlara müdahale etmesi için tüm ekiplerimizi ülkenin orta ve güney kesimlerine yönlendirdik." ifadesini kullandı.

Yangınların Concon, Quintero ve Maitencillo şehirlerine doğru hızla yayıldığı bilgisi paylaşıldı.

Şili basınında çıkan haberde, Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda da yangın çıktığı bildirildi.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Şili'de, şubat 2023'de çıkan orman yangınları sonucu 13 kişi yaşamını yitirmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarının ödemesine başlanıyor
Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı terör örgütü DEAŞ üyelerine operasyon
Orhan Gencebay'dan İBB Başkan adayı Murat Kurum'un seçim kampanyasına şarkı
Adana merkezli "Sibergöz-21" operasyonu kapsamında yakalanan 21 zanlı tutuklandı
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Rawi Ali Quershi İstanbul'da yakalandı

Benzer haberler

Şili'de çıkan orman yangınlarında 10 kişi hayatını kaybetti

Şili'de çıkan orman yangınlarında 10 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da günlerdir süren orman yangınları kontrol altına alınamadı

Ormancılık yatırımlarında fidan üretimine odaklanıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet