Şili'de 2022'de orman yangınlarından 125 bin hektardan fazla alan etkilendi
Güney Amerika ülkesi Şili'de, 2022'de orman yangınları nedeniyle 125 bin 339 hektar alanın etkilendiği bildirildi.
Bogota
Ulusal İstatistik Enstitüsünden (INE) yapılan açıklamada, 2022 yılı çevre raporuna göre orman yangınları sonucunda binlerce hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Ülkenin kuzey ve orta bölgelerinin en çok zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, 125 bin 339 hektar alanın orman yangınlarından etkilendiği belirtildi.
Açıklamada, sabotaj kaynaklı orman yangınlarına vurgu yapılarak, "86 bin 910 hektar ormanlık alan kasıtlı şekilde yakıldı, aynı şekilde ortalama yağış miktarı düşerken sıcaklıklar ise daha da arttı." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.