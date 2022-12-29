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Dünya

Şili'de 2022'de orman yangınlarından 125 bin hektardan fazla alan etkilendi

Güney Amerika ülkesi Şili'de, 2022'de orman yangınları nedeniyle 125 bin 339 hektar alanın etkilendiği bildirildi.

Sinan Doğan   | 29.12.2022
Şili'de 2022'de orman yangınlarından 125 bin hektardan fazla alan etkilendi

Bogota

Ulusal İstatistik Enstitüsünden (INE) yapılan açıklamada, 2022 yılı çevre raporuna göre orman yangınları sonucunda binlerce hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Ülkenin kuzey ve orta bölgelerinin en çok zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, 125 bin 339 hektar alanın orman yangınlarından etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, sabotaj kaynaklı orman yangınlarına vurgu yapılarak, "86 bin 910 hektar ormanlık alan kasıtlı şekilde yakıldı, aynı şekilde ortalama yağış miktarı düşerken sıcaklıklar ise daha da arttı." ifadesine yer verildi.

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