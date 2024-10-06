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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Şili ve Venezuela'da yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'de 1 yıldır süren soykırımını protesto etti

Güney Amerika ülkeleri Şili ve Venezuela'da bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de 1 yıldır sürdürdüğü soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek için yürüdü.

Sinan Doğan  | 06.10.2024 - Güncelleme : 06.10.2024
Şili ve Venezuela'da yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'de 1 yıldır süren soykırımını protesto etti Fotoğraf: Pedro Rances Mattey/AA

Bogota/Caracas

Başkent Santiago'daki Gabriela Mistral Kültür Merkezi önünde toplanan yüzlerce gösterici, özgür Filistin sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.


Fotoğraf: Lucas Aguayo Araos/AA

Protestocular, "Filistin'de soykırım yaşanıyor", "Diren Gazze" ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı ve İsrail'e sert tepki gösterdi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric'e seslenen eylemciler, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesini istedi.

Ulusal medyada çıkan haberlerde, katılımın "oldukça" yoğun olduğu görüldü. Protestoya Filistinli Kuruluşlar Derneği (Adepal) ve insan hakları örgütleri de destek verdi.

Şili Devlet Başkanı Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv büyükelçisini istişarelerde bulunmak amacıyla 1 Kasım 2023'te geri çağırmıştı.

Venezuela

Başkent Caracas'daki Francisco de Miranda Bulvarı'nda toplanan yüzlerce kişi ellerinde taşıdıkları Filistin ve Lübnan bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.


Fotoğraf: Pedro Rances Mattey/AA

İsrail'in Gazze'de 1 yıldır devam ettirdiği soykırıma tepki gösteren gruptakiler, Filistin ve Lübnan ile dayanışma içerisinde olduklarını vurguladı.

Ellerinde taşıdıkları dövizlerde İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkati çeken göstericiler, uluslararası toplumun harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

Filistin'in Carakas Büyükelçisi Fadi Alzaben, göstericilere yönelik konuşmasında, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilere dikkati çekti.

Öte yandan ülkedeki Arap toplumu temsilcilerinin, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile bir araya gelerek, Filistin'e yapılacak insani yardımları ele aldıkları bilgisi paylaşıldı.

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