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Dünya

Silahlı saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı Fico ikinci kez ameliyat edildi

Uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı Robert Fico, 15 Mayıs'ta geçirdiği ilk ameliyatın ardından bugün ikinci kez ameliyat edildi.

Aşkın Kıyağan  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
Silahlı saldırıda yaralanan Slovakya Başbakanı Fico ikinci kez ameliyat edildi

Bratislava

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak ile Fico’nun tedavi gördüğü Roosevelt Hastanesi Müdürü Miriam Lapunikova, düzenledikleri basın toplantısında, Başbakanın son durumu hakkında bilgi verdi.

Hastane Müdürü Lapunikova, ilk ameliyatın ardından Fico’nun bugün ikinci kez ameliyat geçirdiğini, silahlı yaralanmalar sonrasında yaralı bölgede kalan ölü hücre ve dokuların temizlendiğini bildirdi.

Bunun standart bir işlem olduğunu kaydeden Lapunikova, "Bilinci açık, durumu istikrarlı ama hala yoğun bakımda tutuluyor. Durumu son derece ciddi." dedi.

Lapunikova, hastanede oluşturulan bir heyetin her gün Başbakanın sağlık durumunu değerlendirdiğini ve buna göre hareket edildiğini belirterek, heyetin Fico’nun bulunduğu hastaneden başkent Bratislava’ya sevk edilip edilmemesini de görüştüğünü dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Robert Kalinak da silahlı yaralanmalarda ilk 4 günün en zor dönem olduğunu ve bu tür kontrollerin düzenli olarak yapıldığını kaydetti.

Kalinak, birçok ülkeden tıbbı yardım teklifinin kendilerine iletildiğini belirterek, "Başbakan da dahil olmak üzere hepimizin Banska Bystrica'daki Roosevelt Hastanesinin kapasitesine güvenimiz tam. Ekip son derece profesyonel." diye konuştu.

Fico'ya suikast girişimi

Fico, başkent Bratislava’ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki Handlova kasabasında düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında kendisini binanın önünde bekleyenleri selamladığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Ülke basınında, saldırıyı 71 yaşındaki sol görüşlü Slovak vatandaşı Juraj C'nin hükümetin politikalarını beğenmediği için düzenlediği belirtilmişti.

Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Fico, acil müdahalede bulunmak ve zaman kaybetmemek amacıyla Banska Bystrica eyaletindeki Roosevelt Hastanesine ambulans helikopterle sevk edilmişti.

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