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Dünya

Sığırlara deniz yosunu takviyesi verilmesinin metan emisyonunu yaklaşık yüzde 40 azaltabileceği ortaya çıktı

Yeni bir araştırma, sığırlara deniz yosunu takviyesi verilmesinin, metan emisyonunu yaklaşık yüzde 40 azaltabileceğini ortaya koydu.

Salih Okuroğlu  | 03.12.2024 - Güncelleme : 03.12.2024
Sığırlara deniz yosunu takviyesi verilmesinin metan emisyonunu yaklaşık yüzde 40 azaltabileceği ortaya çıktı

Ankara

California Üniversitesi Hayvan Bilimi bünyesinde yapılan araştırmada, deniz yosunu takviyesinin hayvancılıktaki metan emisyonuna etkisi incelendi.

Araştırmada, hayvancılığın, küresel sera gazı emisyonundaki payının yüzde 14,5'ine tekabül ettiği ve bunun en büyük bölümünün, büyükbaş hayvanların metan gazı salımından kaynaklandığı belirtildi.

Deniz yosununun inekler üzerindeki etkilerini incelemek için 10 hafta boyunca 24 sığırın takviye alanlar ve almayanlar şeklinde iki gruba ayrıldığı araştırmada, deniz yosunu takviyesi alan gruptakilerin metan emisyonlarında yüzde 37,7'lik düşüş görüldüğü kaydedildi.

Araştırmanın yazarlarından California Üniversitesi Hayvan Bilimi bölümünden Profesör Ermias Kebreab, deniz yosunu takviyesiyle küresel et talebinin daha sürdürülebilir hale gelebileceğini söyledi.

Araştırma "Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)" dergisinde yayımlandı.

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