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Dünya

Sierra Leone, yakıt tankerinin patlamasından sonra uluslararası tıbbi yardımı çağrısı yaptı

Sierra Leone hükümeti, başkent Freetown'da 101 kişinin hayatını kaybettiği yakıt tankeri patlamasının ardından uluslararası tıbbi yardımı çağrısında bulundu.

Adam Abu-bashal   | 09.11.2021
Sierra Leone, yakıt tankerinin patlamasından sonra uluslararası tıbbi yardımı çağrısı yaptı Fotoğraf: Vidal Sesay/AA

Abuja

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Malzeme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Moses Batima, yaptığı açıklamada, kazadaki yanık vakaları için acilen tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Hastanelerde yaraları saracak malzemeler, bandajlar ve ağrı kesiciler gibi maddelerin yetersiz olduğunu aktaran Batima, uluslararası acil tıbbi yardımı çağrısı yaptı.

Batima, ayrıca Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bazı malzemelerinin yanı sıra bağışların gelmeye başladığını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 101 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük yas ilan edilmişti.

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