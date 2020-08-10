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Dünya

Şeyh Raid Salah: İşgal kuvvetleri Mescidi Aksa'yı yıkmak istiyor

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, "Siyonist oluşumun" Mescidi Aksa'yı yıkma arzusunda olduğu uyarısında bulundu.

Hamdi Yıldız   | 10.08.2020
Şeyh Raid Salah: İşgal kuvvetleri Mescidi Aksa'yı yıkmak istiyor

Kudüs

Ev hapsinde tutulduğu Hayfa'daki evinden Youtube'ta konuşan Şeyh Raid Salah, "İşgal kuvvetleri Mescidi Aksa'yı yıkmak istiyor dolayısıyla söz konusu işgalin Filistin topraklarında sürmesi Aksa'yı tehlikeye sürükler" ifadelerini kullandı. 

"İsrail Süleyman Heykeli'ni kurmak çabasında başarılı olamadı"

"Mescidi Aksa'yı tehdit eden tehlikeden korumanın yolu İsrail işgalinden kurtulmaktır" diyen Salah, İsrail'in Aksa'yı işgal etmekte başarılı olduğunu ancak 18. yüzyıldan bu yana Süleyman Heykeli'ni kurmak çabasında başarılı olamadığına işaret etti.

Salah, şahsi faaliyetinin 90'lardan bu yana bir grup kişi ile birlikle Filistin'deki dini eserleri savunmak olduğunu, 1996'da Heykel'in bulunması için Mescidi Aksa'da işgal güçlerinin kazı çalışmalarının fotoğraf ve görüntülerle belgelendiğini ardından olayın basın toplantısı yapılarak büyük ses getirdiğini hatırlattı.

Şu an için ev hapsinde tutulan Salah'ın birinci derece akrabaları dışında kimseyle görüşmesine izin verilmiyor.


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