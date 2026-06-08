[1/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[2/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[3/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[4/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[5/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[6/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[7/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[8/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[9/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[10/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[11/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[12/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[13/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[14/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[15/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[16/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[17/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[18/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[19/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[20/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[21/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[22/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[23/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[24/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[25/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[26/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[27/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[28/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[29/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[30/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[31/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[32/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[33/39] Bu yıl "Mavi gezegenimiz için güçlü deniz koruma alanları" temasıyla kutlanan 8 Haziran Dünya Okyanus Günü, Senegal'de okyanusların korunmasının önemine dikkati çekiyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip Atlantik Okyanusu kıyısında yer alan Senegal'de balıkçılık ekonominin temel sektörlerinden biri olmayı sürdürürken deniz ekosistemi aşırı avlanma ve plastik kirliliğinin tehdidi altında bulunuyor. Balıkçılığın ekonominin temel sektörleri arasında yer aldığı Senegal'de, geleneksel balıkçılık faaliyetleri kapsamında her gün binlerce tekne günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor.

[34/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[35/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[36/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[37/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[38/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.

[39/39] 8 Haziran Dünya Okyanus Günü kapsamında Senegal’de okyanusların ekonomik ve ekolojik önemi öne çıkıyor. Atlantik kıyısında yer alan ülkede balıkçılık, milyonlarca kişi için geçim kaynağı olurken gıda güvenliği ve ihracatta da kritik rol oynuyor. Yaklaşık 700 kilometrelik kıyı şeridine sahip ülkede geleneksel balıkçılık faaliyetleri sürüyor. Başkent Dakar’da her gün yüzlerce balıkçı teknesi günün ilk ışıklarıyla denize açılıyor. Gün batmadan kıyıya dönen balıkçılar, avladıkları ürünleri iç pazarda satışa sunarken önemli bir bölümünü de yurt dışına ihraç ediyor. Öte yandan aşırı avlanma ve plastik kirliliği deniz ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor.