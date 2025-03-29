Senegal'de Müridiler Ramazan'ın son cuması için topluca yemek pişirdi
Senegal'in Diourbel kentinde Müridi tarikatının Baye Fall kolu mensupları, Ramazan ayının son cumasında açık havada topluca yemek pişirdi.
Diourbel
Müridiliğin aykırı ve mistik kolu Baye Fall hareketi takipçileri, Ramazan'ın son cumasında başkent Dakar'a yaklaşık 150 kilometre mesafede bulunan Diourbel'da bir araya geldi.
Oruçlu ihtiyaç sahipleri için iftar hazırlamak amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir çalışma içine giren Baye Fall hareketi takipçileri, hareketin ileri gelenlerinin evlerinin bahçesinde toplandı.
Sayıları binleri bulan Baye Fall takipçileri, açık havada kurdukları kazanlarda zikir ve ilahiler eşliğinde et, pilav ve sebzeli yemek pişirdi.
Ramazan boyunca her gün yemek pişiriyorlar
Yıl boyu çeşitli görevlerde tamamen gönüllülük esasına göre çalışan Baye Fall takipçileri, Ramazan ayında yoğun bir döneme giriyor.
Baye Fall takipçileri, Müridilik'in kutsal kenti Touba ile Müridiliğin kurucusu Şeyh Ahmadou Bamba'nın son yıllarını geçirdiği Diourbel kentinde her gün ihtiyaç sahipleri için iftar hazırlayıp dağıtıyor.
Müridiliğin kurucusu Bamba ile onun ilk talebesi Mame İbrahim Fall'ın, 1883 yılında Ramazan'ın 20. günü karşılaştıkları kabul edilmektedir. Baye Fall takipçileri için ise, bu karşılaşmanın yıldönümü olan Ramazan ayının 20. günü ve son cuması önemli bir anlam taşımaktadır.
Müridiliğin mistik boyutu Baye Fall hareketi
Senegal'de Müslüman halkın büyük çoğunluğunun takip ettiği Sünni tarikat Müridilik, Senegalli Müslüman alim Şeyh Ahmadou Bamba'nın (1853-1927) 1887'de Touba kentinde bir ağacın etrafına yerleşerek talebe yetiştirmesiyle kuruldu.
Senegal'in Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasında da önemli yeri olan Bamba, bu nedenle Moritanya ve Gabon'a sürgüne yollandı.
Baye Fall hareketi ise Bamba'nın ilk ve kendini en adamış talebesi Mame İbrahima Fall tarafından kuruldu.
Mame İbrahima Fall'ın şeyhine hizmeti günlük ibadetlerden üstün görmeye başlamasıyla Baye Fall hareketi ana akım müridilerden ayrışarak mistik ve farklı boyut kazandı.
Renkli kıyafetleri, rastalı saçları ve ilginç aksesuarlarıyla dikkati çeken Baye Fall hareketi mensuplarının büyük kısmı, kendilerinin farz ibadetlerden muaf olduğuna inanıyor.
Baye Fall, namaz kılmıyor ancak cami inşaatında çalışıyor, oruç tutmuyor ancak Ramazan boyunca iftar hazırlayıp dağıtıyor, zekat vermiyor ancak dar gelirlilerin ihtiyaçlarını gideriyor.
Ana akım Müridilerden ibadetleri yerine getirme yönüyle ayrılan Baye Fall topluluğunun, gayrimüslimlerin İslamiyet'e girişinde basamak görevi gördüğüne inanılıyor.
Senegal'e özgü bir yapı olan Baye Fall takipçileri arasında İslamiyet'i seçen birçok Batılı olduğu da biliniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.