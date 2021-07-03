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Dünya

Senegal'de muhalif lider Sonko: Fransa'nın artık elini gırtlağımızdan çekmesinin zamanı geldi

Senegal'da Çalışma, Etik ve Kardeşlik İçin Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko, "Ülkedeki tüm sıkıntıların kaynağı Fransa değil ama Fransa'nın artık elini gırtlağımızdan çekmesinin zamanı geldi." dedi.

Fatma Esma Arslan   | 03.07.2021
Senegal'de muhalif lider Sonko: Fransa'nın artık elini gırtlağımızdan çekmesinin zamanı geldi

Dakar

Ousmane Sonko, kamu düzenini ciddi ölçüde aksatan eylemlerin terör suçu olarak değerlendirileceği yasa değişikliğine tepki göstererek, Fransa'yı da Senegal'in iç işlerine karışmakla suçladı.

Sonko, düzenlediği basın toplantısında, 25 Haziran'da mecliste kabul edilen ceza kanunundaki değişikliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kendisini "radikal muhalif" olarak tanımlayan Sonko, ceza kanunundaki değişikliği "özgürlüklerin katliamı" şeklinde niteledi.

Sonko, "Barış ve huzur ülkesi Senegal ne oldu da bir anda terörle uzun süredir başı belada olan ülkelerden bile daha kısıtlayıcı bir yasaya ihtiyaç duyuyor? Amaç sistemi bozmak, 3'üncü dönem adaylığını dayatmak ve muhalefeti susturmak." ifadesini kullandı.

Söz konusu yasa değişikliğinin, İngiltere'nin 2006'daki Başbakanı Tony Blair'in çıkardığı yasanın "karbon kopyası" olduğunu kaydeden Sonko, Cumhurbaşkanı Macky Sall'i, kendisine "dikte edilen yasaları" yürürlüğe koymakla itham etti.

Sonko, Fransa'yı da Senegal'in iç işlerine karışmakla suçlayarak, "Ülkedeki tüm sıkıntıların kaynağı Fransa değil elbette ama Fransa'nın elini gırtlağımızdan çekmesinin ve bizi rahat bırakmasının zamanı geldi." dedi.

Muhalif lider, asıl önemli olanın Cumhurbaşkanı Sall'in 3'üncü dönem adaylığını engellemek olduğunu da sözlerine ekledi.

Tartışmalı terör maddesi

Senegal'de 25 Haziran'da meclis gündemine gelen ceza kanundaki değişiklik teklifi, son günlerde ülkenin bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Muhalefetin tüm tepkilerine rağmen mecliste kabul edilen değişikliğe göre, kamu düzenini ciddi ölçüde aksatan eylemler, terör suçu olarak değerlendirilecek.

Değişiklik, meclise sunulduğu andan itibaren özellikle muhalif partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Bazı vekiller Cumhurbaşkanı Sall'i "gösteri yapma özgürlüğüne müdahale etmekle" suçlarken, hükümet ise bunun terörle mücadelede atılması gereken bir adım olduğunu savunuyor.

Mart ayında tecavüzle suçlanan Sonko'nun dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından çıkan sokak olaylarında en az 15 kişi yaşamını yitirmiş, başta Dakar olmak üzere birçok şehirde ülke tarihinde görülmemiş şiddet olayları yaşanmıştı.

Sonko destekçilerinin gösterilerinde, başta Fransız marketler zinciri Auchan olmak üzere birçok Fransız yatırımı yağmalanmış ve ciddi maddi zarara uğramıştı.

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