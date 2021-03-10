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Dünya

Senegal'de hükümet karşıtları 13 Mart'ta sokağa çıkacak

Senegal'de, muhalefetteki Çalışma, Etik ve Kardeşlik için Senegal Yurtseverliği Partisi (PASTEF) lideri Ousmane Sonko'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve hükümet karşıtı gösterilere dönüşen eylemler cumartesi günü de devam edecek.

Fatma Esma Arslan   | 10.03.2021
Senegal'de hükümet karşıtları 13 Mart'ta sokağa çıkacak Fotoğraf: Cherkaoui Sylvain/AA

Dakar

Senegal'de Muhalefet partileri ve sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Demokrasiyi Savunma Hareketi (M2D-Aar Sunu Democratie) tarafından yapılan açıklamada, 13 Mart'ta başkent Dakar'da barışçıl büyük bir gösteri düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, 12 Mart'ta da gösterilerde yaşamını kaybedenler için ülke çapında "yas ilan edileceği" kaydedildi.

Eylemlerin, tutuklu Sonko destekçilerinin tamamı serbest kalana kadar devam edeceği vurgulandı.

Sonko'nun serbest bırakılması için 8-9-10 Mart'ta ülke çapında gösteri düzenlenmesi kararı alınmış ancak muhalif liderin 8 Mart'ta salıverilmesiyle gösteriler iptal edilmişti.

Dün ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Macky Sall, şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde sükunet çağrısında bulunmuş ve gençlerin sesini duyduğunu söylemişti.

Sall'den önce basın toplantısı düzenleyen Sonko ise gösterilerin devam edeceğini belirterek, "Devrim çoktan başladı, bunu 2024 cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar götürmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

Gözaltı kararı sokakları karıştırdı

Tecavüz ve ölümle tehdit etmekle suçlanan, milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Sonko, 3 Mart Çarşamba günü, Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıkmıştı.

Polis, Sonko destekçilerinin konvoyunun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak, yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.

Mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko, "kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Çarşamba günü nispeten son bulan olaylar, 5 Mart Cuma yeniden patlak vermişti. Muhalif partiler ve sivil toplum örgütleri, 8 Mart'tan başlayarak, ülke genelinde 3 günlük eylem çağrısı yapmıştı.

Sonko'nun 8 Mart'ta serbest bırakılmasıyla 3 günlük eylem çağrısı iptal edilmişti.

Çarşambadan bu yaşanan sokak olaylarında en az 5 kişi ölmüş, birçok iş yeri yağmalanmış ve ateşe verilmişti.

"Sweet Beauty davası"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise durumu "Cumhurbaşkanı Macky Sall'in komplosu" olarak değerlendirmişti.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.

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