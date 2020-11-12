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Dünya

Senegal Cumhurbaşkanı Sall'e göre BM Afrika'nın çıkarlarına hizmet etmiyor

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Birleşmiş Milletlerin (BM), Afrikanın çıkarlarını gözetmediğini söyledi.

Fatma Esma Arslan   | 12.11.2020
Senegal Cumhurbaşkanı Sall'e göre BM Afrika'nın çıkarlarına hizmet etmiyor Fotoğraf: Julien Mattia

Dakar

Macky Sall, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 3. Barış Forumunda konuştu.

BM'nin 1945'te kurulduğunda Afrika ülkelerinin genelinin sömürge yönetimi altında olduğunu hatırlatan Sall, kuruluşunda yer almadıkları böyle bir kurumun kurallarının da kendi çıkarlarını temsil etmediğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Sall, Afrika kıtasında 54 ülke bulunmasına karşın BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri arasında tek bir Afrika ülkesinin bulunmadığına dikkati çekti.

Sall, daha adil bir dünya için bu "modası geçmiş" kurallara karşı durmaları gerektiğini söyledi.

Konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen haftalarda İslam'ı hedef alan sözlerine de atıfta bulunan Sall, aşırıcılıkla mücadelenin şart olduğunu ancak bunu yaparken de farklılıklara saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Sall, terör eylemlerinin haklı çıkarmak için İslam'ı kullananlarla savaşmak için ortak bir platform kurmak gerektiğinin de altını çizdi.

Nice'te bir kiliseye düzenlenen saldırıyı da anımsatan Sall, "Eğer bir camiye gelip bomba koyarsanız bu İslam değildir. Aynı şekilde bir kiliseye de bomba koyarsanız bu da İslam değildir." ifadelerini kullandı.


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