Euro
7.71
Dolar
7.15
BIST 100
98,634.17
Altın
1,703.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Senato'da Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya yeterli destek çıkmadı

ABD Senatosunda Başkan Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini "Kongrenin onayı olmaksızın" kullanmasını engelleyen karar tasarısına yeterli oy çıkmadı.

Safvan Allahverdi   | 07.05.2020
Senato'da Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya yeterli destek çıkmadı

Washington

ABD Senatosunda Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik savaş yetkilerini "Kongrenin onayı olmaksızın" kullanmasını engelleyen karar tasarısına yeterli oy çıkmadı.

Geçen aylarda Senato ve Temsilciler Meclisinde kabul edilen ancak Trump'ın vetosuna takılan söz konusu tasarı, bugün Senato genel kurulunda yapılan ikinci oylamayı geçemedi.

Senatodaki üyelerin üçte ikisinin onayını alması gereken tasarı, 7 Cumhuriyetçi senatörün "evet" oyu vermesine rağmen 49 lehte ve 44 aleyhte oyla yeterli desteği toplayamadı.

Kongrenin Trump'a İran konusundaki en net tepkisi olarak değerlendirilen tasarı ilk olarak 13 Şubat'ta Senato tarafından onaylanmış, 12 Mart'ta Temsilciler Meclisi tarafından da kabul edilmesiyle Trump'ın masasına gitmişti.

Trump ise yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yasa tasarısını veto ettiğini duyurarak, "Bu, Demokratların Cumhuriyetçileri bölerek 3 Kasım'daki seçimleri kazanma stratejilerinin bir parçası olarak sunulmuş çok utanç verici bir tasarı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 270 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyonu geçti
Sağlık Bakanı Koca: Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun
Peru ve Ekvador'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
ABD yönetiminden Kovid-19 sebebiyle kapanan iş yerlerinin açılmasına dair rapora engel

Benzer haberler

Senato'da Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya yeterli destek çıkmadı

Senato'da Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya yeterli destek çıkmadı

Trump'tan İran'a karşı savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıya veto

Trump'tan, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesinde 'ekonomi' yaklaşımı

ABD basınından 'Prens Bin Selman, ABD'nin zorlu taktikleri karşısında kırılgan' iddiası

ABD basınından 'Prens Bin Selman, ABD'nin zorlu taktikleri karşısında kırılgan' iddiası
Trump, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ettiklerini açıkladı

Trump, koronavirüs kaynaklı 80 ila 90 bin ölüm tahmin ettiklerini açıkladı
Trump'tan Kuzey Kore lideri için 'iyi olduğuna memnunum' yorumu

Trump'tan Kuzey Kore lideri için 'iyi olduğuna memnunum' yorumu