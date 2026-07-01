Yunanistan'ın Selanik kentinde bu sabah bir siyasetçinin evine yapılan saldırıda yaralananlardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Selanik'te siyasetçinin evine yapılan saldırıda yaralananlardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi Yunanistan'ın Selanik kentinde bu sabah bir siyasetçinin evine yapılan saldırıda yaralananlardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nden siyasetçi Afroditi Nestora'nın yaşadığı binaya kamp tüpüyle hazırlandığı değerlendirilen patlayıcı düzenekle yapılan saldırı sonucu yaralananlardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Bu kişinin, Nestora'nın 70 yaşındaki annesi olduğu ve yoğun bakımda entübe edildiği bilgisi paylaşılan haberde, Nestora'nın ise elleri ve ayaklarındaki yanıklar ve solunumda çektiği sıkıntı sebebiyle hastanede olduğu ifade edildi.

Haberde, bir diğer yaralı kişi olan Nestora'nın babasının ise solunum sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu, hastanedeki diğer 2 yaralının da solunum sorunu nedeniyle tedavisi sonrası taburcu edildiği belirtildi.

Saldırının kendisini korkutamayacağını belirtti

Yeni Demokrasi Partisi'nden siyasetçi Nestora, yaptığı yazılı açıklamada, kendisi için şu an önceliğin ailesinin sağlığı olduğunu belirterek, bu saldırının kendisini korkutamayacağını söyledi.

Meclisteki tüm siyasi partiler, saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu.

Terörle mücadele ekipleri de saldırganları bulmak üzere çalışma başlattı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, saldırıların faillerinin yakalanacağını söyledi

Selanik'teki Hipokratio Hastanesi'nde saldırıda yaralananları ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, burada yaptığı açıklamada saldırıyı "alçakça ve öldürmeye yönelik bir eylem" olarak nitelendirdi.

Saldırıda yaralananlara müdahale eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Miçotakis, ağır yaralı olarak tedavi gören bir kadın ile ailesinin sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.

Şiddetin demokratik bir toplumda yeri olmadığını vurgulayan Miçotakis, "Toplumsal mücadele kisvesi altında bu tür eylemleri gerçekleştirenler suçlulardan başka bir şey değildir. Suçlu olarak muamele görecekler." ifadelerini kullandı.

Yunan polis teşkilatı ve soruşturmayı yürüten makamlara güvendiğini belirten Miçotakis, saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunarak yargı önüne çıkarılacağını ve haklarında gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

Olay

Nestora'nın yaşadığı binaya kamp tüpüyle hazırlandığı değerlendirilen patlayıcı düzenek bırakılmış, bu düzenek sabahın erken saatlerinde infilak etmişti.

Nestora ile anne babasının da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı.

Patlamada, açık otoparktaki araç ve motosikletler kullanılamaz hale gelirken; çıkan yangın, binanın birinci katındaki dairede hasara yol açmıştı.

Aynı saatlerde, Selanik'te Yeni Demokrasi Partisi'nden 2 siyasetçinin yaşadığı binaların girişlerine bırakılan benzer düzenekler de patlamış, bu 2 patlamada yaralanan olmamıştı.