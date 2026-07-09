Yunanistan’ın Selanik kenti yakınlarında fabrikaların olduğu bir bölgede yangın çıkması nedeniyle "bölgedeki vatandaşların acil olmadıkça dışarı çıkmaması" istendi.

Selanik'te fabrikalara yakın çıkan yangın nedeniyle "bölgede vatandaşların dışarı çıkmaması" istendi Yunanistan’ın Selanik kenti yakınlarında fabrikaların olduğu bir bölgede yangın çıkması nedeniyle "bölgedeki vatandaşların acil olmadıkça dışarı çıkmaması" istendi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Selanik yakınında fabrikaların bulunduğu bölgede bilinmeyen bir nedenle açık alanda yangın çıktı.

Çöplerde başlayan yangın, daha sonra kuru otlara, paletlere ve sanayi bölgesindeki plastiklere sıçradı.

Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Sivil Savunma Genel Sekreterliği de bölgedeki vatandaşların cep telefonlarına acil koduyla gönderdiği mesajda, "vatandaşların kapı ve pencerelerini kapatmasını, mecbur olmadıkça dışarı çıkmamasını" istedi.

Sanayi bölgesinde çıkan yangında 11 kişi yaralandı

Öte yandan Yunan basınındaki haberlere göre, başkent Atina’nın yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısındaki Aspropirgos’taki sanayi bölgesinde çıkan yangın, kısa zamanda büyüyerek çok sayıda iş yerine sıçradı.

Yangında 11 kişi yaralanırken bu kişilerden 3’ü entübe edildi.

Güvenlik nedeniyle bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı.