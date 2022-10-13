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Dünya

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını Batı'ya karşı bir haçlı seferi olarak değerlendirdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını aynı zamanda Batı'ya ve onun değerlerine karşı bir "haçlı seferi" olarak değerlendirdi.

Bahattin Gönültaş   | 13.10.2022
Scholz, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını Batı'ya karşı bir haçlı seferi olarak değerlendirdi

Berlin

Scholz, Almanya’nın başkenti Berlin'de düzenlenen "2022 İleri Yönetişim Zirvesine” video mesaj gönderdi.

Scholz, mesajında, dünyanın zorlayıcı bir dönemden geçtiğini ve demokrasi taraftarlarının bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce, Almanya’da üç farklı siyasi partinin, (sosyal demokratlar, yeşiller ve liberaller), bir hükümet kurarak ülkeyi özgür, açık ve geleceğe yönelik bir toplum olarak ileriye taşımayı görev olarak tanımladığını anlatan Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının, bu görevi daha zor ama aynı zamanda çok daha acil hale getirdiğini vurguladı.

Scholz, liberal demokrasinin yıllardır saldırı altında olduğunu ifade ederek “Ancak Putin'in Rusyası Ukrayna'yı işgal ettiğinde bu saldırı tamamen yeni bir düzeye ulaştı.” dedi.

Bu nedenle Almanya’nın müttefik ve ortaklarıyla birlikte Ukrayna'yı mali, ekonomik ve silahlarla destekleyeceğini yineleyen Scholz, “Ve hiç şüpheniz olmasın, Rusya'nın bariz saldırganlığını savuşturmak için bu desteğe ihtiyaç duyulduğu sürece desteğimizi sürdüreceğiz.” ifadesini kullandı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, mesajına şöyle devam etti:

“Vladimir Putin ve yardımcıları, bir şeyi çok net bir şekilde ortaya koydular. Bu savaş sadece Ukrayna ile ilgili değil, Ukrayna'ya karşı savaşlarını daha büyük bir haçlı seferi olarak görüyorlar. Bu savaşı liberal demokrasiye karşı bir haçlı seferi, kurallara dayalı uluslararası düzene karşı bir haçlı seferi, özgürlük ve ilerlemeye karşı bir haçlı seferi, bizim yaşam tarzımıza karşı bir haçlı seferi olarak görüyorlar. Putin'in Kolektif Batı dediği şeye karşı bir haçlı seferi olarak görüyorlar. Hepimizi kastediyor. Bu nedenle liberal demokrasi ve barışın hakim olması için Ukrayna'nın galip gelmesi gerekiyor.”

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