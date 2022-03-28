Savaşta ölen 2 Ukrayna askeri için Lviv’de cenaze töreni düzenlendi
Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı askerler Pavel Chernikov ve Roman Valkov, Lviv’de toprağa verildi.
Lviv
Peter ve Paul Kilisesi’nde düzenlenen cenaze törenine katılan ölen askerlerin yakınları, duygusal anlar yaşadı.
1990 doğumlu Pavel Chernikov ve 1975 doğumlu Roman Valkov, 18 Mart Cuma günü Ukrayna’nın doğusunda çıkan çatışmalarda ölmüştü.
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