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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Savaşta ölen 2 Ukrayna askeri için Lviv’de cenaze töreni düzenlendi

Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı askerler Pavel Chernikov ve Roman Valkov, Lviv’de toprağa verildi.

Abdullah Tevge   | 28.03.2022
Savaşta ölen 2 Ukrayna askeri için Lviv’de cenaze töreni düzenlendi

Lviv

Peter ve Paul Kilisesi’nde düzenlenen cenaze törenine katılan ölen askerlerin yakınları, duygusal anlar yaşadı.

1990 doğumlu Pavel Chernikov ve 1975 doğumlu Roman Valkov, 18 Mart Cuma günü Ukrayna’nın doğusunda çıkan çatışmalarda ölmüştü.


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