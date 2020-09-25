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Dünya, Libya

Savaşın gölgesinde: Libya'da yaşam

 2011'den bu yana iç savaşın vurduğu Libya'da günlük yaşamda karşılaşılan sıkıntılar bitmek bilmiyor.

Mücahit Aydemir   | 25.09.2020
Savaşın gölgesinde: Libya'da yaşam

Trablus
Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı ordu, başkent Trablus’a yönelen ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerini haziran ayında püskürtmüş ve ardından ateşkes kararı alınmıştı. 

Libya şimdilik sıcak çatışma ortamından uzaklaşsa da Afrika'nın en büyük petrol servetine sahip ülkesinde yaşanan yoksunluk ve problemler devam ediyor. 
 
Ülke genelinde en temel kamu hizmetlerine ulaşımda bile büyük zorluklar yaşanıyor. 
 
Başlıca sorunlar arasında hayat pahalılığı, ödenmeyen maaşlar, çöp ve yakıt kuyrukları yer alıyor. 
 
Memur maaşlarında aylardır düzenli ödeme yapılmazken, ülkedeki banka şubeleri de faaliyetlerinin çoğunu durdurdu. 
 
Hafter'in ülke petrolüne sekiz ay boyunca uyguladığı blokajın ekonomiye maliyeti oldukça yüksek olurken, halkın refah seviyesini de olumsuz etkiledi. 
 
Özellikle yaşanan çatışmalardan ötürü büyük bir iç göç dalgasına maruz kalan Trablus’ta sosyal hayat felç olmuş durumda. 
 
AA’nin hazırladığı video çalışması, başkent Trablus’ta halkın yaşadığı sorunları tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. 
 
AA muhabirinin yerel halk ve siyasetçilerle yaptığı röportajların da yer aldığı çalışma, Libya'nın son zamanlarda yaşadığı sıkıntıların panoramasını sunuyor. 

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