Savaşın gölgesinde: Libya'da yaşam

Trablus
Libya şimdilik sıcak çatışma ortamından uzaklaşsa da Afrika'nın en büyük petrol servetine sahip ülkesinde yaşanan yoksunluk ve problemler devam ediyor.
Ülke genelinde en temel kamu hizmetlerine ulaşımda bile büyük zorluklar yaşanıyor.
Başlıca sorunlar arasında hayat pahalılığı, ödenmeyen maaşlar, çöp ve yakıt kuyrukları yer alıyor.
Memur maaşlarında aylardır düzenli ödeme yapılmazken, ülkedeki banka şubeleri de faaliyetlerinin çoğunu durdurdu.
Hafter'in ülke petrolüne sekiz ay boyunca uyguladığı blokajın ekonomiye maliyeti oldukça yüksek olurken, halkın refah seviyesini de olumsuz etkiledi.
Özellikle yaşanan çatışmalardan ötürü büyük bir iç göç dalgasına maruz kalan Trablus’ta sosyal hayat felç olmuş durumda.
AA’nin hazırladığı video çalışması, başkent Trablus’ta halkın yaşadığı sorunları tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.
AA muhabirinin yerel halk ve siyasetçilerle yaptığı röportajların da yer aldığı çalışma, Libya'nın son zamanlarda yaşadığı sıkıntıların panoramasını sunuyor.