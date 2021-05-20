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Dünya

Sarkozy seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçlandığı davada yargılanıyor

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçlandığı ve kamuoyunda Bygmalion olarak bilinen davanın duruşmasına katılmadı.

Alaattin Doğru   | 20.05.2021
Sarkozy seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçlandığı davada yargılanıyor

Paris

Paris Adli Mahkemesinde görülen ve 17 Mart’taki ilk duruşması, 13 sanıktan birinin avukatının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle bugüne ertelenen davada, Sarkozy’yi avukatı Me Thierry Herzog temsil etti.

Suçlu bulunması halinde 1 yıl hapis ve 3 bin 750 avro cezaya çarptırılacak Sarkozy’nin, 14 Haziran’da ifade vermesi bekleniyor.

Duruşmalar 22 Haziran'a kadar sürecek.

Seçim harcamalarını parti faaliyeti gibi gösterme suçlaması

Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın, seçim kampanyası için yasal sınır olan 22,5 milyon avroluk harcamanın 20,3 milyon avro üzerine çıkarak 42,8 milyon avro harcadığı belirtiliyor.

Sarkozy, seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilmesi için kampanyayı yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Seçim kampanyası direktörü Jerome Lavrilleux, 2014’te şirketin düzenlediği mitinglerin maliyetinin düşürüldüğünü ve parti harcaması olarak faturalandırıldığını itiraf etmişti.

Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Sarkozy seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçlandığı davada yargılanıyor

Sarkozy seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamakla suçlandığı davada yargılanıyor