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Dünya

Sarkozy 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamaktan suçlu bulundu

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamakla yargılandığı davada suçlu bulundu.

Yusuf Özcan   | 30.09.2021
Sarkozy 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamaktan suçlu bulundu

Brüksel

Paris Adli Mahkemesinde 20 Mayıs'tan bu yana devam eden davada, Sarkozy yasa dışı finansman sağlamaktan suçlu bulundu.

Duruşmaya katılmayan Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınırı ve bunun aşıldığını bildiğine karar veren mahkeme, seçim kampanyası harcamalarında yasal sınırın 16 milyon 247 bin 509 avro üzerine çıkıldığını belirledi.

Bu yasal sınırın 31 Mart 2012'de düzenlenen 18'inci mitingde aşıldığı bildirildi. Sarkozy ile aynı davada yargılanan 13 kişi de suçlu bulundu.

1 yıl ev hapsi

Sarkozy'ye 1 yıl ev hapsi cezası verilmesine ve elektronik kelepçe ile takip edilmesine hükmedildi.

Duruşmaya katılmayan Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınırı ve bunun aşıldığını bildiğine karar veren mahkeme, seçim kampanyası harcamalarında yasal sınırın 16 milyon 247 bin 509 avro üzerine çıkıldığını belirledi.

Bu yasal sınırın 31 Mart 2012'de düzenlenen 18'inci mitingde aşıldığı bildirildi. 

2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Sarkozy, Haziran ayında mahkemeye verdiği ifadede suçlamaları reddetmişti.

Seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22,5 milyon avronun üzerine çıkılmasının perdelenmeye çalışıldığı belirtiliyor.

Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanı sırasında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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