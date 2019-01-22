Sarı yeleklilerin gösterilerinde 'yaya kameralı' polis dönemi

PARİS

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, cumartesi günü itibarıyla sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanacak görevli polisin yaya kamerası taşıyacağını bildirdi.

Castaner, Senato'da yaptığı açıklamada, cumartesi günü itibarıyla eylemlerde protestoculara karşı biber gazı kullanan polisin üzerinde yaya kamerası bulunacağını belirtti.

Böylece polis şiddetinden şüphelenildiğinde bu görüntülerin kullanılabileceğini anlatan Castaner, polisin saldırıya uğraması durumunda biber gazını kullanabileceğini ifade etti.

Castaner, ayrıca eylemlerde şiddete başvuranlara karşı sert cezalar uygulanmasını öngören yasa tasarısının Ulusal Mecliste onayladığında yaklaşık 100 kişinin gösteriye katılmasının yasaklanabileceğini vurguladı.

Bakan Castaner, sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN) tarafından sarı yeleklilerin protesto eylemlerinde polisin göstericilere yönelik şiddet uyguladığı gerekçesiyle 81 soruşturma açmıştı.

Liberation gazetesinin haberine göre, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 gösterici yaralandı. Haberde, 69 kişiden 14'ünün her birinin bir gözünü kaybettiği belirtilmişti.

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, polisin, özellikle sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanmasına tepki göstermiş ve biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.

İçişleri Bakanlığının, polis ve jandarmanın göstericilere karşı kullanması amacıyla 23 Aralık'ta çeşitli modellerde bin 730 biber gazı silahı sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.

Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, polisin kullandığı biber gazının sarı yeleklilerin eylemlerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için tepki göstermişti.

Şiddete ceza

Protestoların 17 Kasım’dan bu yana şiddetlenerek artması nedeniyle hükümet daha ağır adımlar atmaya hazırlıyor. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, izinsiz gösteri yapanların ve eylemlerde şiddet olaylarına başvuranların sert bir şekilde cezalandırılması için yeni bir yasa çıkaracaklarını söylemişti.

İzin almadan gösteri yapanları cezalandıracak düzenlemenin, aynı zamanda gösterilerde "maske" takılmasını da yasaklaması planlanıyor.

Protestolarda şiddet olayları çıkaranların sert şekilde cezalandırılmasını öngören yasa, aynı zamanda olay çıkaranların tüm bilgilerinin yer alacağı bir liste oluşturulmasının önünü açıyor. Böylece bu listede yer alan kişilerin eylemlere katılmasının engellenmesi hedefleniyor.

Yasa uyarınca gösteriler sırasında ortaya çıkan zararın maliyetinin de eylemciler veya "şiddete başvuranlar" tarafından karşılanması öngörülüyor.

Protestolar

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana ve öfkeye dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Protestolarda polis ile eylemcilerin ara ara çatışması, kamu kurumlarına saldırılar, mağazaların yağmalanması, araçların ve çöp bidonlarının yakılması, sokaklarda alevlerin yükselmesi, polisin eylemcilere sert müdahalesi görülmüştü.



Muhabir: Yusuf Özcan