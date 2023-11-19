Saraybosna'da, Gazze'deki hastane saldırılarına ve sivil ölümlere dikkati çeken gösteri düzenlendi
Bosna Hersek'te yaşanan savaşta çocuk olan Balenovic, "Ben de o zamanlar uyuyamayan çocuklardan biriydim. Uyuyamazdım çünkü sürekli neden bize yardım etmiyorlar derdim. Şimdi bir kez daha soruyorum neden Gazze'ye yardım etmiyorsunuz?." dedi.
Saraybosna
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İsrail'in Gazze'deki hastanelere saldırılarına ve sivilleri öldürmesine dikkati çekmek amacıyla bir gösteri düzenlendi.
Bosna Hersek Filistin Birliği ve Saraybosna Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi karşısındaki meydanda bir gösteri yaptı.
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İsrail'in Gazze'deki hastanelere saldırılarına ve sivilleri öldürmesine dikkati çekmek için yapılan gösteride, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli masum sivillerin cansız bedenlerini temsilen yere kanlı örtüler serildi.
"Soykırımı durdurdun" yazılı dövizin önünde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen çocukların isimleri yazıldı.
Gösteriyi izlemek için meydanda yüzlerce kişi toplandı ve kalabalıktan "Özgür Filistin" ile tekbir sesleri yükseldi.
Gösterinin organizatörlerinden Emir Cosovic, AA muhabirine, Saraybosna'nın da 1992-1995'te yaşanan savaşta acı günler yaşadığını anımsattı.
Cosovic, Saraybosna'dan Filistin'e destek mesajı gönderilmesinin önemli olduğunu söyledi.
Filistin ve Gazze halkının yanında olduklarını belirten Cosovic, "Orada yaşananlar uluslararası hukukun her maddesine karşıdır." dedi.
Meydanda bulunan Munevera Glusevic de Filistin'de öldürülen çocuk ve sivillerin masum olduğuna dikkati çekti.
Glusevic, "Filistin'deki annelere mücadelelerini bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Onlar güçlü anneler. Evladını kaybetmenin ne demek olduğunu biliyoruz." diye konuştu.
Meydanda kurulan kürsüden kalabalığa seslenen Eldina Zolj Balenovic ise 1992-1995'te yaşanan savaşta kuşatma altında kalan Saraybosna'da çocuk olduğunu belirtti.
Balenovic, "Ben de o zamanlar yıllarca uyuyamayan çocuklardan biriydim. Korkudan değil, açlık ve çaresizlikten uyuyamazdım. Uyuyamazdım çünkü sürekli neden bize yardım etmiyorlar derdim. Şimdi bir kez daha soruyorum neden Gazze'ye yardım etmiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana 59’u Gazze içerisindeki çatışmalarda 6’sı da Lübnan sınırında olmak üzere 380 İsrail askeri öldürüldü.
İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde en az 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bin 300 kişi öldürüldü.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.
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