Saraybosna Büyükelçisi Girgin, çay satarak depremzedelere yardım toplayan 12 yaşındaki çocuğu ziyaret etti
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Türkiye'deki depremzedelere yardım edebilmek için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da çay satan 12 yaşındaki Benjamin Mehanovic'i ziyaret etti.
Saraybosna
Mehanovic, depremzedelere destek için Dobrinja semtinde kurduğu küçük standında çay satarak yardım topluyor.
Büyükelçi Girgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile dün düzenlenen basın toplantısında, "Haberlerde görmüşsünüzdür, Benjamin Mehanovic isimli 12 yaşında bir kardeşimiz, Saraybosna sokaklarında çay satarak yardım parası toplamış. Benjamin kardeşimizin gözlerinden öpüyorum." sözleriyle takdir ettiği Mehanovic'i satış yaptığı yerde ziyaret ederek davranışı için teşekkür etti.
Anne Amra Mehanovic'e de teşekkür eden Girgin, bir çay satın alarak sekizinci sınıfa giden öğrenciye hediye verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Amra Mehanovic, oğlunun hassas bir insan olduğunu, her zaman başkalarına yardım ettiğini söyledi. Çocuğunun davranışıyla diğer çocukları da yardımlara katılma noktasında teşvik etmesinin kendileri için önemli olduğunu dile getiren anne Mehanovic, "Çocukların içinde bu duygu var, sadece biraz cesaretlendirilmeleri gerekiyor." dedi.
Çay satarak topladığı paralarla depremlerden etkilenen çocuk ve bebekler için malzeme alan Benjamin Mehanovic, diğer topladığı yardımları da Pomozi.ba isimli yardım kuruluşuna bağışladı.
20 tırlık yardım konvoyu pazartesi yola çıkıyor
Büyükelçi Girgin, daha sonra, Bosna Hersek İslam Birliği ve ülkede faaliyet gösteren Merhamet Derneği işbirliğiyle yürütülen yardım kampanyasında kullanılan yardım toplama merkezini ziyaret etti. Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac'tan bilgi alan Girgin'e, toplanan 20 tırlık yardım konvoyunun pazartesi deprem bölgesine hareket edeceği ifade edildi.
Bosna Hersek'te yediden yetmişe herkesin Türkiye'nin yanında olduğunu belirten Girgin, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'e teşekkür etti.
Vrbanjac da deprem bölgesinde en gerekli ihtiyaçların ısıtıcı, jeneratör ve battaniye olduğun işaret ederek Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunduğu günleri şöyle anlattı:
"Enkazların yanında bekleyen insanları görmek beni derinden sarstı. Oradaki enkaz bir zamanlar sıcacık evleriydi. Depremlerin etkilerini kelimelerle anlatmak imkansız. Merhamet Derneği gönüllüleriyle orada yemek dağıttık."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.