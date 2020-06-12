Euro
7.74
Dolar
6.83
BIST 100
109,258.60
Altın
1,734.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

Sao Paulo yönetimi Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek için Çin'deki bir laboratuvarla anlaştı

Brezilya'da Sao Paulo eyalet yönetimi, biyolojik araştırma merkezi Butantan Enstitüsünün Çin'deki Sinovac Biotech laboratuvarıyla koronavirüse karşı deneysel bir aşı geliştirmek için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 12.06.2020
Sao Paulo yönetimi Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek için Çin'deki bir laboratuvarla anlaştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sao Paulo Valisi Joao Doria, temmuz ayında başlayacak denemelere yaklaşık 9 bin kişinin katılacağını, aşının, 2021'in ilk yarısında hazır olabileceğini söyledi. 

Doria, düzenlediği basın toplantısında, "Bugün Brezilya için, Sao Paulo için ve dünya bilimi için tarihi bir gün. Butantan'ın üreteceği aşı en gelişmişlerinden biri olacak." diye konuştu.

Vali Doria, aşının milyonlarca Brezilyalıya bağışıklık kazandırmak için kullanılabileceğini ümit ettiğini sözlerine ekledi.

Deneysel aşının, Çin'de iki aşamayı geçtiği, maymunlara ve 744 Çinli gönüllüye yapıldığı kaydedildi.

Sao Paulo yönetiminin, denemelere 17 milyon dolar yatırımda bulunacağı ifade edildi.

Brezilya'da ayrıca Oxford Üniversitesi'nin ürettiği bir aşının denemelerine bu ay başlanacağı, bu proje için Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da 2 bin civarında kişinin gönüllü seçileceği bildirildi.

Brezilya'da Kovid-19 salgınında 40 bin 919 kişi hayatını kaybetti. Ülkede güncel vaka sayısı da 802 bin 828.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sao Paulo yönetimi Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek için Çin'deki bir laboratuvarla anlaştı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 511 bini geçti
Hindistan'da son 24 saatte 10 bin 956 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu
Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti
Bakan Varank: Kovid-19'a karşı kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik

Benzer haberler

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 511 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 511 bini geçti

Sao Paulo yönetimi Kovid-19'a karşı aşı geliştirmek için Çin'deki bir laboratuvarla anlaştı

Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 40 bini geçti

Meksika'da son 24 saatte 587 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Meksika'da son 24 saatte 587 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Avustralya’daki Kovid-19 yasaklarında 'kişi başı 4 metrekare' kuralı

Avustralya’daki Kovid-19 yasaklarında 'kişi başı 4 metrekare' kuralı
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 500'ü aştı

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 500'ü aştı