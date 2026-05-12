Sanchez, hantavirüs vakalarının olduğu gemiye yardımı "yasal ve ahlaki sorumluluk" olarak açıkladı İspanya Başbakanı Sanchez, hantavirüs vakalarının tespit edildiği MV Hondius gemisinin Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Grandilla de Abona Limanı'nda yolcuların tahliyesini organize etmelerinin "yasal ve ahlaki sorumluluk" olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Bu dünya daha fazla egoizm kaldırmaz. Dayanışma gerekiyor." diyen Sanchez, MV Hondius yolcu gemisine yardım etmenin İspanya hükümeti için "yasal ve ahlaki sorumluluk" olarak görüldüğünü vurguladı.

Sanchez, "150 turist ve onların aileleri hayatlarının en kötü zamanını geçiriyordu. Yardım etmemiz yasal ve ahlaki sorumluluğumuzdu. Aynı zamanda tüm dünyaya İspanya'nın uluslararası hukuk, çok ulusluluk ve uluslararası taahhütlere bağlılığını göstermemiz açısından önemliydi." dedi.

Tenerife'de gemideki yolcuların tahliyesinde tamamen bilimsel protokole göre hareket ettiklerini, uluslararası işbirliği ve ulusal kurumlar ile koordinasyonu temel aldıklarını aktaran Sanchez, "Başarılı bir tahliye operasyonu oldu. İspanyol olduğumuzdan gurur duyacağımız bir misyon oldu." açıklamasında bulundu.

Sanchez ayrıca, her yıl yaklaşık 6 milyon İspanyol'un yurt dışına seyahate çıktığını, bundan sonra tüm İspanyolların seyahatlerinde de sağlıklarının garanti altında olacağını bileceklerini ifade etti.

"Bundan sonra siyasi sorumluluk yolcuların gönderildiği her ülkededir"

"Bu kriz henüz sona ermedi. Tüm vakaları, yolcuların durumunu yakından izliyoruz." diyen Sanchez, şöyle devam etti:

"Bundan sonra siyasi sorumluluk, yolcuların gönderildiği her ülkededir. İspanya hükümeti olarak Madrid'de askeri hastanede bulunan İspanyol yolcuların gelişimini izlemeye devam edeceğiz. İlk PCR testleri yapıldı. 7-8 gün sonra ikinci testler yapılacak. İspanyol halkının kamu sağlığını garanti etmek için gerekli tüm adımlar atılacak."

Kanarya Adaları'nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı'nda 10-11 Mayıs tarihlerinde demirleyen, hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı "MV Hondius" gemisi, 23 ulustan 150'ye yakın yolcunun tahliyelerin sona ermesiyle 27 mürettebatı ve DSÖ'den iki sağlık çalışanı ile dün akşam Rotterdam'a hareket etmişti.