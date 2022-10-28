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Dünya

San Francisco Polisi: Saldırgan Temsilciler Meclisi Başkanı'nın eşini çekiçle yaraladı

San Francisco Polisi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'nin çekiçle yaralandığını açıklarken, Amerikan basını Pelosi'nin beyin ameliyatı geçirdiğini öne sürdü.

Dildar Baykan Atalay   | 28.10.2022
San Francisco Polisi: Saldırgan Temsilciler Meclisi Başkanı'nın eşini çekiçle yaraladı

Washington

San Francisco Polis Şefi Bill Scott ve beraberindeki yetkililer, Paul Pelosi'ye yönelik saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yerel saatle sabaha karşı 2.27'de Pelosi'nin evindeki bir olay ile ilgili ihbar aldıklarını ve hemen olay yerine intikal ettiklerini belirten Scott, şöyle devam etti:

"Polis memurları olay yerine gittiklerinde Paul Pelosi ve yetişkin bir erkek ile karşılaştı. Hem Pelosi hem de saldırganın ellerinde çekiç vardı. Sonra saldırgan Pelosi'nin elinden çekici aldı ve acımasızca çekiçle Pelosi'ye saldırdı. Polisler hemen saldırganın elinden silahını alıp kendisini gözaltına aldı ve tıbbi yardım istedi."

Saldırganın kimliği açıklandı

Scott, saldırganın 42 yaşında David Depape olduğunu ifade etti.

Saldırının nedenine ilişkin soruşturmayı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Kongre Polis Departmanı ile ortaklaşa yürüttüklerini dile getiren Scott, tutuklanarak cezaevine konulan saldırgan hakkında, "cinayete teşebbüs", "öldürücü silahla saldırma", "yaşlı birini darbetme" ve "sözle hakaret" gibi birçok ağır suçla iddianame hazırlanacağını aktardı.

Scott, ailenin isteği üzerine Pelosi'nin sağlık durumu hakkında bilgi vermezken, Amerikan basını hastane kaynaklarına dayandırdığı haberlerde Paul Pelosi'nin başına darbe aldığını ve beyin ameliyatı geçirdiğini öne sürdü.

Saldırganın "Nancy nerede?" diye bağırdığı ortaya çıkmıştı

Amerikan basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, 82 yaşındaki Paul Pelosi'ye saldıran kişinin, "Pelosi nerede?" diye bağırdığını ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz" dediğini aktarmıştı.

San Francisco'daki evinde saldırıya uğrayan Paul Pelosi hastaneye kaldırılmış, saldırgan da gözaltına alınmıştı. Olayın sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.

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