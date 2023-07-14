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Dünya

San Fermin son yılların en az yaralanmalı boğa koşularından birine sahne oldu

İspanya'nın dünyaca ünlü festivallerinden olan, insanların boğalarla sokakta koşturduğu San Fermin'de bu yıl sadece 2 kişinin boğanın boynuz darbesiyle yaralandığı bildirildi.

Şenhan Bolelli  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
San Fermin son yılların en az yaralanmalı boğa koşularından birine sahne oldu

Madrid

Pamplona kentindeki festivalin sembolü olan ve "encierro" olarak adlandırılan, akşam arenada matador karşısına çıkarılacak 6 boğanın, 6 öküz ile 875 metrelik mesafede insanlarla koşturduğu etkinlik sona erdi.

Her sabah saat 08.00'de başlayan ve toplam 8 gün süren encierro sonrasında San Fermin yetkililerince basına verilen bilgide, son 50 yılın en az yaralanmalı boğa koşularından birinin bu yıl yaşandığı belirtildi.

Festivalde bu yıl 2'si boğanın boynuz darbesinden diğerleri düşmeden kaynaklanan 34 kişinin yaralandığı, benzer istatistiklerin son 50 yılda sadece 1984 ve 2018 yıllarında görüldüğü açıklandı.

"San Fermin tarihinin en hızlı boğa koşuları bu yıl oldu." diyen yetkililer, 8 koşunun 6'sının 2 dakika 25 saniyenin altında olduğuna dikkati çekti.

Pamplona Belediye Başkanı Cristina Ibarrola, "her şeyin yolunda gittiği ve çok heyecanlı boğa koşularının yaşandığı bu yılki San Fermin'den oldukça memnun olduklarını" açıkladı.

Ibarrola, festival süresince otellerin tamamen dolu olduğu San Fermin'e bu yılki katılımın 2022'ye nazaran yüzde 20 daha fazla olduğunu ifade etti.

Boğa koşularında 1910'dan bu yana, sonuncusu 2009 yılında olmak üzere, 16 kişi boğadan aldığı boynuz darbelerinden hayatını kaybetmişti.

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