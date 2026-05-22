San Diego İslam Merkezi saldırısında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi ABD'nin California eyaletindeki San Diego İslam Merkezi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 3 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

San Diego kentindeki Snapdragon Stadyumu yakınlarındaki Mission Valley River Park'ta düzenlenen cenaze törenine, binlerce Müslüman, İslam Merkezi'ne bağlı okulun yetkilileri ve bazı yerel yetkililer katıldı.

Cenaze töreninde, yaşları 17-18 olan iki beyaz Amerikalının saldırısında hayatlarını kaybeden Mansour Kaziha, Amin Abdullah ve Nadir Awad'ın uzun süredir İslam Merkezi'nin üyeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Törendeki konuşmalarda, mağdurlar, tehlikeyi göğüsleyerek ve silah sesleri duyulduğunda caminin içinde bulunan çocukları ve öğretmenleri kurtararak daha büyük bir trajediyi önledikleri için "kahraman" olarak anıldı.

Parkta kılınan cenaze namazının ardından 18 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 3 Müslüman, National City'deki La Vista Memorial Park'ta hazırlanan mezarlara defnedildi.

Ayrıca yerel medyanın paylaştığı görüntülerde bazı Amerikalı sakinlerin, saldırının yaşandığı alana hayatını kaybeden Müslüman komşuları için başsağlığı dilekleri yazan çiçek buketleri ve mum bıraktığı görüldü.

San Diego İslam Merkezi'ne saldırı

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne 18 Mayıs Pazartesi günü silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan yetkililer, 2 saldırganın intihar ettiğini ve olayın nefret suçu olarak soruşturulduğunu bildirmişti.