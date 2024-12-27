Dolar
35.23
Euro
36.72
Altın
2,618.10
ETH/USDT
3,345.60
BTC/USDT
95,484.00
BIST 100
10,031.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Şam'da Baas rejimince alıkonulan yakınlarını arayan aileler, Hicaz Tren Garı önünde gösteri düzenledi

8 Aralık'ta Baas rejiminin çökmesinin ardından boşaltılan hapishanelerde yakınlarının izinlerini bulamayan aileler, seslerini duyurmaya çalışıyor.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu, Ahmet Karaahmet  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Şam'da Baas rejimince alıkonulan yakınlarını arayan aileler, Hicaz Tren Garı önünde gösteri düzenledi Fotoğraf: Bekir Kasım/AA

Şam

Suriye'de çöken Baas rejimi güçlerince alıkonulan kişilerin yakınları, başkent Şam'da tarihi Hicaz Tren Garı önünde bir araya gelerek yıllardır haber alamadıkları yakınlarının akıbetini öğrenmek için gösteri yaptı.

Aileler, Mart 2011'de başlayan iç savaşta alıkonulan yakınlarının akıbetini öğrenmek için Şam'daki tarihi Hicaz Tren Garı önünde bir araya geldi.

"Zalimlere hesap sorma zamanı geldi, affetmeyeceğiz" yazılı pankartı garın ön cephesine asan göstericiler, yıllardır haber alamadıkları aile fertlerinin fotoğraflarını taşıdı.

Gösteride "Tutuklular nerede?, "Sevdiklerimizin cesetleri nerede?", "Zalimler hesap vermedikçe adalet sağlanmayacak", "Suriye için adalet ve barış", "Çocuklarımızın hakkını istiyoruz", "Tüm delillerin korunmasını istiyoruz" yazılı dövizler yer aldı.

"Yakınlarımızın akıbetini öğrenmek istiyoruz"

Gösteriye katılan Selma Hımeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aileler olarak yakınlarımızın akıbetini öğrenmek istiyoruz. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Öldülerse de nereye defnedildiler? Nasıl öldüler? Bilmek istiyoruz." dedi.

Vefa Mustafa ise "Bizi burada ortak acımız buluşturdu. Çok sayıda aile yıllardır bekledikleri yakınlarına kavuşamadı. Rejimin çökmesiyle sevinç yaşadık fakat yakınlarımızı bulamadığımız için acı içindeyiz." diye konuştu.

Mustafa, yakınları hakkında tüm gerçekleri öğrenmek istediklerini belirterek "Biz yıllardır yakınlarımızı arıyoruz. Akıbetlerini öğrenmek istiyoruz, başvurmadığım makam kalmadı. Rejimin 'tutukluların dosyasına bakmayacağını' açıklamasından bile vazgeçmedik." ifadelerini kullandı.

Selin Kasım da burada toplanan ailelerin yıllardır haber alamadıklarını, yakınlarının akıbetini öğrenmek istediklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'in saldırılarında ölen Filistinli gazeteciler Ankara'da anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerini ziyaret etti
İletişim Başkanı Altun: Gazze'deki zulmü sonlandırmak için dünyanın gözü önünde en cesur mücadeleyi veren Türkiye'dir
Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
"Yenidoğan çetesi" davasında hakkında tutuklama kararı bulunan sanık İstanbul'da yakalandı

Benzer haberler

Şam'da Baas rejimince alıkonulan yakınlarını arayan aileler, Hicaz Tren Garı önünde gösteri düzenledi

Şam'da Baas rejimince alıkonulan yakınlarını arayan aileler, Hicaz Tren Garı önünde gösteri düzenledi

Suriye'de katliamlarıyla özdeşleşen Şebbiha elebaşı Şuca el-Ali, Humus'taki çatışmalarda öldürüldü

İsrail, "azınlıkların korunması" gerekçesiyle Suriye'ye müdahale arayışlarını sürdürüyor

Abdülhamid Han'ın Suriye'deki mirası "Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane" yeniden ihya edilecek

Abdülhamid Han'ın Suriye'deki mirası "Şam Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane" yeniden ihya edilecek
Şam'ın Kabun Mahallesi'nde Suriyeliler rejimin yıktığı hayatlarını yeniden kurmaya çalışıyor

Şam'ın Kabun Mahallesi'nde Suriyeliler rejimin yıktığı hayatlarını yeniden kurmaya çalışıyor
İran'ın petrol sevkiyatını durdurması Suriye'yi bölgesel işbirliğine yönlendiriyor

İran'ın petrol sevkiyatını durdurması Suriye'yi bölgesel işbirliğine yönlendiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet