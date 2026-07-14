Şam Büyükelçisi Yılmaz: Türkiye-Suriye işbirliği ve dayanışması deniz kuvvetleri alanında da gelişiyor Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliği ve dayanışmanın deniz kuvvetleri alanında da geliştiğini belirtti.