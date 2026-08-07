Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Yatırım Ajansı Başkanlığına atanan Ramazanoğlu'nu tebrik etti Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Yatırım Ajansı Başkanlığına atanan İSRA Holding CEO'su Ravad Ramazanoğlu'nu tebrik etti.

Yılmaz, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Suriye Yatırım Ajansı Başkanlığına atanan, Türkiye'de yerleşik İSRA Holding'in CEO'su Ravad Ramazanoğlu'nu yeni görevinden dolayı kutladı.

Yılmaz, paylaşımında, Ramazanoğlu'nun yeni görevinde Suriye'nin ekonomik toparlanma süreci ile Türkiye-Suriye ekonomik işbirliğine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Ramazanoğlu'nun daha önce Suriye İş Konseyleri Üst Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde de önemli çalışmalara imza attığını belirten Yılmaz, yeni görevinde de Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına, ekonomik toparlanma sürecine ve Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine değerli katkılar sunacağına inandığını kaydetti.

Yılmaz, paylaşımında, "Sayın Ramazanoğlu ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.