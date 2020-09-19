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Dünya

Saib Ureykat: Normalleşmecilerin kabul ettiğini kabul etsem, birkaç saat içinde anlaşma imzalardım

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'i normalleşme anlaşmasını imzalamaları nedeniyle eleştirdi.

Hamdi Yıldız   | 19.09.2020
Saib Ureykat: Normalleşmecilerin kabul ettiğini kabul etsem, birkaç saat içinde anlaşma imzalardım

Filistin

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ureykat, "Normalleşmecilerin kabul ettiğini kabul etsem, birkaç saat içinde anlaşma imzalardım." ifadelerini kullandı. 

Manama ve Abu Dabi'nin hatalarına işaret eden Ureykan, Kudüs ve sığınmacıların haklarını düşürdüklerini, Batı Şeria'nın yüzde 33'ünde taviz verdiklerini aktardı.

Bazı twitter kullanıcılarının, işgalcilerle uzun Filistin müzakerelerini eleştirmesine cevap olarak Ureykat, "Ben ateşten koru elime aldım. Mescidi Aksa ve Kıyamet Kilisesi'nin olduğu Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını kabullenmedim." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkından, Batı Şeria'nın yüzde 33'ünden tavizi ya da İsrail güvenlik egemenliğini kabul etmedim" ifadesine yer veren Ureykat, BAE ve Bahreyn'in anlaşmaya imza atarken kabullendikleri durumu kendilerinin kabul etmediğini belirtti.

Ureykat normalleşme anlaşmasında Mescidi Aksa'ya egemenliğin İsrail'de olduğunun kabul edilmesinin ikrar edildiğini vurguladı.

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